EUR/USD 1.1681 EUR/GBP 0.8688 EUR/CHF 0.9149 EUR/ALL 95.5366 EUR/MKD 61.6942 EUR/RSD 117.3980 EUR/TRY 53.1506 EUR/JPY 184.75 EUR/CAD 1.6023
BTC $79,096 ▼ -2.81% ETH $2,219 ▼ -3.37% XRP $1.4338 ▼ -4.81% SOL $89.2500 ▼ -3.73%
Kronika

EMRAT/ Kush janë drejtuesit e Policisë së Sarandës që u arrestuan nga operacioni “AMP”

· 1 min lexim

Shefi i Komisariatit të Policisë Sarandë, Gëzim Bashllari, është arrestuar këtë të premte në kuadër të operacionit të zhvilluar nga Agjencia e Mbikëqyrjes Policore. Bashkë me të janë vënë në pranga edhe dy specialistë policie, ndërsa burime paraprake bëjnë me dije se priten edhe arrestime të tjera.

Operacioni është shtrirë në Sarandë, Ksamil dhe zonat përreth, pas dyshimeve për përfshirjen ose tolerimin e ndërtimeve pa leje në vijën bregdetare, një nga zonat më të frekuentuara turistike të jugut të vendit.

Sipas burimeve hetimore, AMP po verifikon rastet e fundit të ndërtimeve të paligjshme dhe rolin që mund të kenë pasur efektivë të policisë lokale në mosveprimin ndaj tyre.

Një ditë më parë, Policia e Sarandës arrestoi 8 persona që dyshohet se po kryenin ndërtime pa leje pranë bregdetit. Po ashtu, në kërkim është shpallur edhe pronarja e truallit ku po zhvilloheshin punimet.

Mes emrave të përfshirë në hetim është edhe Blerim Tafciu, shef i krimeve, i cili rezulton i shpallur në kërkim.

