EMRAT/ Plagosja me hanxhar e 45-vjeçarit në Delvinë, kapet autori i dyshuar i krimit, pistat e hetimit!
Policia e Delvinës ka identifikuar dhe kapur në kohë të shpejtë autorin e dyshuar të plagosjes së ndodhur mesditën e sotme pas një sherri.
Policia ka shoqëruar si autor të dyshuar të ngjarjes Lekan Tozon, ndërsa ka nisur hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe përcaktimin e përgjegjësive.
Burime bëjnë me dije se i plagosuri Xhike Hita, rreth 45 vjeç, është goditur me hanxhar në fytyrë.
Pas plagosjes, Hita është transportuar drejt Spitalit të Sarandës, ku ka marrë ndihmë mjekësore më të specializuar.
Grupi hetimor po punon për të dokumentuar dinamikën e konfliktit dhe shkaqet që çuan në plagosjen e 45-vjeçarit, teksa paraprakisht dyshohet për një grindje dhe konflikte të vazhdueshme mes tyre, për motive të dobëta, por hetimet janë ende aktive.
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