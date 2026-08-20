Të shtëna me armë në Shkodër, plagoset Vladimir Bruçi! I ishte bërë më parë një atentat i dështuar, identifikohet au
Të shtëna me armë zjarri janë regjistruar ditën e sotme në Shkodër.
I plagosur nga sulmi mësohet se ka mbetur Vladimir Bruçi, një emër i njohur për Policinë. Ai është qëlluar disa herë me armë pranë shtëpisë së tij dhe është transportuar me urgjencë në spital.
Krimi ka ndodhur rreth orës 14:30 në lagjen “Rus” në Shkodër.
Mësohet se i plagosur ka mbetur shtetasi Vladimir Bruçi, ndërsa autori i dyshuar është identifikuar si Pjerin Bitani.
“Rreth orës 14:30, në lagjen “Partizani”, dyshohet se shtetasi P. B. ka plagosur me armë zjarri shtetasin V. B., për motive të dobëta. Shtetasi V. B. u dërgua në spital dhe po merr mjekim. Shërbimet e Policisë kanë shkuar menjëherë në vendngjarje dhe po punojnë për kapjen e autorit të dyshuar”, bën me dije policia.
Dyshohet se ngjarja ka ndodhur pas një konflikti mes të dyve për kamerat e sigurisë.
Ndërkohë Policia njofton se e ka identifikuar autorin, dhe shton se po punon për kapjen e tij.
“Grupi hetimor, në drejtimin e Prokurorisë, vijon veprimet për zbardhjen dhe dokumentimin e plotë të rrethanave të ngjarjes”.
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