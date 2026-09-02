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02 Sep 2026
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Kronika

Protesta para Kryeministrisë, Berisha: Stop dhunës ndaj protestuesve

· 1 min lexim

Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka reaguar pas protestës së zhvilluar mbrëmjen e sotme, duke akuzuar kryeministrin Edi Rama dhe policinë për ushtrim dhune ndaj protestuesve.

Në një deklaratë të Partisë Demokratike, Berisha pretendon se kryeministri provokoi protestuesit nga zyra e tij dhe urdhëroi policinë të ndërhynte ndaj tyre.

“Sonte, Edi Rama provokoi rëndë protestuesit paqësorë nga zyra e tij dhe urdhëroi narko-policinë t’i sulmonte ata pa asnjë motiv, me shkopinj, shkelma, topa uji dhe mjete të tjera. Disa protestues u lënduan me plagë nga dhuna policore, të tjerë u morën forcërisht pa asnjë shkak në rajonin e policisë”, thuhet në deklaratë.

Kreu i PD kërkon dhe lirimin e protestuesve. “Partia Demokratike, duke shprehur solidaritetin e saj me protestën rinore-qytetare, dënon me forcën më të madhe dhunën e egër të urdhëruar nga Padrino ndaj protestuesve dhe kërkon lirimin e menjëhershëm të personave të shoqëruar në polici”, thuhet në reagimin e Berishës.

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