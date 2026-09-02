FNSH zbarkon te komisariati Nr. 3, tensione pas shoqërimit të protestuesve
Pas protestës te Kryeministria, protestuesit janë zhvendosur pranë Komisariatit nr. 3 në Tiranë, ku po mbahen disa prej personave të shoqëruar gjatë protestës.
Në total, mbi 10 persona janë shoqëruar nga policia. Një pjesë e tyre po mbahen në Komisariatin nr. 1, ndërsa të tjerët në Komisariatin nr. 3.
Protestuesit janë mbledhur tashmë përpara Komisariatit nr. 3, në mbështetje të personave të shoqëruar.
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