Inside World Football: Federata Shqiptare dënon sulmin ndaj arbitrit pas Elbasani–Vllaznia, presidenti i klubit shkodran në qendër të incidentit
Një incident i rëndë në futbollin shqiptar ka kaluar kufijtë e medias vendase dhe është raportuar më 1 shtator 2026 nga media ndërkombëtare e specializuar Inside World Football. Në qendër të ngjarjes është presidenti i Vllaznisë, Alban Xhaferri, i cili akuzohet se ka goditur fizikisht një nga arbitrat pas ndeshjes AF Elbasani–Vllaznia.
Ngjarja ndodhi pas përfundimit të takimit të Superiores në “Elbasan Arena”, ku Elbasani dhe Vllaznia barazuan 1–1. Pas fërshëllimës së fundit, tensioni i krijuar nga vendimet e arbitrimit vazhdoi edhe jashtë fushës.
Sipas raportimeve mbi të cilat është mbështetur edhe reagimi i Federatës Shqiptare të Futbollit, presidenti i Vllaznisë zbriti drejt zonës së dhomave të zhveshjes dhe goditi me grusht arbitrin Ergys Spahiu.
Shkak për tensionin ishte pakënaqësia e drejtuesve të Vllaznisë me arbitrimin, veçanërisht për disa vendime në minutat shtesë të ndeshjes. Xhaferri ka argumentuar publikisht se skuadrës së tij iu anuluan gola dhe se problemi nuk lidhej thjesht me një episod të vetëm, por me mënyrën e funksionimit të sistemit të arbitrimit.
Federata Shqiptare e Futbollit reagoi ashpër duke dënuar dhunën dhe duke paralajmëruar se ndaj ngjarjes do të merren masa disiplinore. Inside World Football e ka veçuar incidentin pikërisht për faktin se ai përfshin drejtuesin më të lartë të një klubi të njohur shqiptar dhe një zyrtar të ndeshjes.
FSHF e ka bërë të qartë se dhuna ndaj arbitrave nuk mund të tolerohet dhe se statusi i personit të përfshirë nuk do të ndikojë në trajtimin e rastit.
Ngjarja është veçanërisht problematike për futbollin shqiptar sepse incidentet ndaj arbitrave janë ndër çështjet që UEFA dhe federatat kombëtare përpiqen t’i godasin me masa gjithnjë e më të ashpra. Kur në një episod të tillë përfshihet vetë presidenti i një klubi, problemi merr një dimension institucional dhe jo thjesht disiplinor.
Vllaznia është një nga klubet historike të futbollit shqiptar dhe incidenti vjen në një periudhë kur kampionati sapo ka nisur. Një vendim i rëndë disiplinor ndaj drejtuesit të saj mund të krijojë pasoja edhe për klubin, në varësi të vlerësimit që do t’i bëjnë organet e federatës.
Fakti që historia është marrë nga një media ndërkombëtare si Inside World Football është gjithashtu me rëndësi për imazhin e kampionatit shqiptar. Media është e specializuar në administrimin, financat dhe qeverisjen e futbollit ndërkombëtar, ndaj trajtimi i incidentit nuk lidhet vetëm me kronikën sportive, por me standardet e drejtimit të klubeve dhe mbrojtjen e zyrtarëve të ndeshjeve.
Tashmë vëmendja kalon te Komisioni i Disiplinës dhe Etikës pranë FSHF-së, i cili pritet të përcaktojë përgjegjësitë dhe masat që do të ndërmerren pas incidentit.
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