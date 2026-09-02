Vëllai godet me sëpatë vëllain në Korçë, arrestohet pak minuta pas ngjarjes
Një konflikt mes dy vëllezërve ka përfunduar me plagosjen e njërit prej tyre në lagjen nr. 13 të qytetit të Korçës.
Ngjarja ka ndodhur në banesë, për motive të dobëta, ku njëri prej vëllezërve, i cili raportohet se ka probleme të shëndetit mendor, ka goditur me sëpatë vëllain e tij.
Pas ngjarjes, autori është larguar nga banesa, por është kapur pak minuta më vonë nga forcat e Komisariatit të Policisë Korçë.
I plagosuri është transportuar në spitalin e qytetit, ku po merr ndihmën mjekësore. Ai ka marrë një plagë në shpatull dhe, fatmirësisht, ndodhet jashtë rrezikut për jetën.
Ndërkohë, autori është shoqëruar në komisariat, ku po kryhen veprimet e mëtejshme për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes.
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