Erdogan: Pakti i mbrojtjes së Mekës shkon në parlament brenda ditësh
Presidenti turk thotë se marrëveshja trepalëshe Turqi–Pakistan–Arabi Saudite do të dërgohet për ratifikim në parlament në ditët në vijim dhe dënon ashpër sulmin ndaj aeroportit të Riadit.
Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, ka deklaruar se marrëveshja e Aleancës së Mbrojtjes së Mekës do të dërgohet në parlament për ratifikim në ditët në vijim. Deklarata u bë pas mbledhjes së kabinetit, siç njofton Al Jazeera.
Pakti trepalësh mes Pakistanit, Arabisë Saudite dhe Turqisë doli në gusht, në mes të konflikteve rajonale, përfshirë luftën e SHBA-së dhe Izraelit kundër Iranit, dhe shihet si një arkitekturë e re sigurie mes tre vendeve.
Në të njëjtën dalje, Erdogan dënoi ashpër sulmin e Huthi-t ndaj aeroportit ndërkombëtar të Riadit, i cili ka vrarë dhe plagosur dhjetëra njerëz dhe ka mbyllur aeroportin kryesor të mbretërisë.
Dërgimi i paktit në parlament e çon marrëveshjen drejt hyrjes formale në fuqi, në një moment kur sulmet ndaj Arabisë Saudite po shtyjnë vendet e rajonit drejt bashkërendimit më të ngushtë të mbrojtjes.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.