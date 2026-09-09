Erion Veliaj me “një këmbë” jashtë burgut? Artan Hoxha “zbërthen” përpjekjet e kryebashkiakut
Gazetari Artan Hoxha i ftuar këtë të mërkurë në emisionin “Now” me Erla Mëhillin në Euronews Albania ka folur lidhur me çështjen e kryebashkiakut Erion Veliaj. Sipas Hoxhës, të gjitha lëvizjet e fundit administrative dhe politike brenda Bashkisë së Tiranës po bëhen me qëllim që Veliaj t’i tregojë gjykatës se meriton një masë më të lehtë sigurie. Ai shtoi se koha se kur po ndërmerren këto veprime tregon qartë synimin e ekipit mbrojtës të Veliajt përpara seancës gjyqësore.
“Veliaj për çfarë akuze është? Është për incenatorët, jo s’është për incenatorët. Tani kur ti nuk e ke për çështjet madhore, përse për këto çështjet e tjera ti merr një masë kaq ekstreme? E dyta, ti Veliajn mund ta çosh në arrest shtëpie. Arresti i shtëpisë është një masë ekuivalente me arrestin me burg. I le dhe një polic te dera, vetëm thjesht e rri në shtëpi. Shiko ajo që konsistoj unë sot dhe po këmbëngul nuk është fakti që pse mbahet në burg Erjon Veliaj. Po pse Erjon Veliajt nuk janë vënë akuzat e duhura që të justifikonin mbajtjen në burg.
Veliaj po bën të gjitha përpjekjet. E nisi si e nisi, e mbani mend në fillim edhe me goditje poshtë brezit, sepse ai ashtu e perceptoi atë. Mori atë që mori, ndryshoi taktikën, ra në qetësi, e mbani mend nisi atëhere sulm prokurorit, ndaj tjetrit, tjetrit. Sot jemi në një fazë tjetër. Tani Veliaj po bën një përpjekje tjetër.
Kjo që ai bëri, pra lëvizja kryesisht administrative dhe politike në bashkinë e Tiranës, kur ai i mori frenat e bashkisë, ai mund ta bënte edhe më përpara këtë. Pse s’e ka bërë më përpara, mund ta hiqte atë Ristanin dhe më përpara.
Pra Veliaj është përpjekur dhe gjithë lëvizjet e fundit pra duke marrë në kontroll drejtimin e bashkisë, e ka bërë për t’i treguar gjykatës. Kjo po bëhet fiks para gjyqit. Thashë ai mund ta bënte para gjashtë muajsh. Ndërkohë kur bëhet kaq afër datës së gjyqit të gjitha lëvizjet, presioni i avokatëve ndërkombëtarë, lëvizjet politike që po bën, lëvizjet administrative që ai po bën, të gjitha tregojnë që ai po bën të gjitha përpjekjet për të marrë një masë sigurie më të butë.
Në ç’nivel do jetë masa e sigurisë? Do ta shohim por ai kërkon të shpëtojë nga arresti me burg. Pra të marri një masë më të zbutur dhe nga aty pastaj ai mund të fillojë një strategji tjetër e cila mund t’i lejojë atij të ndjeki një betejë tjetër ligjore”, tha ai.
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