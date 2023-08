Eurodeputeti Andrey Novakov: Autostrada nga Sofja në Tiranë po kthehet në një prioritet strategjik evropian

Të dy diskutuan projektet strategjike evropiane që promovojnë lidhjen në Evropën Juglindore. Theksi u vu gjithashtu në lëvizshmërinë ushtarake dhe mundësinë e optimizimit të arterieve kryesore rrugore në BE në mënyrë që ato të jenë të përshtatshme edhe për lëvizjen e pajisjeve ushtarake. Si prioritet i bashkëpunimit rajonal mes Bullgarisë dhe Shqipërisë, ata veçuan ndërtimin e korridorit evropian të transportit Nr.8, që lidh Detin Adriatik me Detin e Zi, thuhet në njoftim.

Shqipëria ka marrë një kurs të qëndrueshëm drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian dhe tregon këmbëngulje dhe vullnet të jashtëzakonshëm në zbatimin e programit të reformës, tha gjithashtu eurodeputeti bullgar.

Andrey Novakov ndodhej për një vizitë pune në Shqipëri ne datat 25 dhe 26 gusht 2023, me ftesë të Ambasadës Bullgare në Tiranë në cilësinë e koordinatorit të PPE në Komisionin për Politikat Rajonale në Parlamentin Europian dhe anëtar i delegacionit për marrëdhëniet me Shqipërinë. Ai ka biseduar edhe me kryetaren e Komisionit për Integrimin Evropian të Kuvendit të Shqipërisë, Iorida Tabaku. Të dy shqyrtuan marrëdhëniet e vendit me Bashkimin Evropian dhe theksuan bashkëpunimin mes parlamenteve të BE-së dhe Shqipërisë si një faktor i rëndësishëm për zbatimin e Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit.

Me Ministrin e Brendshëm të Shqipërisë, ministri Taulant Balla dhe Novakov diskutuan për futjen e reformave kyçe të nevojshme në kuadrin e kritereve politike dhe ekonomike për anëtarësimin në BE. Të dy theksuan stabilitetin dhe sigurinë në vend si parakushtin kryesor për nxitjen e investimeve të huaja, shkëmbimit ekonomik dhe turizmit. Sektori i transportit u përmend si një fushë specifike për bashkëpunim, me theks në transportin ndërkombëtar të mallrave dhe mallrave.

Në një takim me komunitetin bullgar në Elbasan, organizuar nga ambasadori bullgar në Tiranë Ivaylo Kirov, Andrey Novakov theksoi se njerëz si ata janë ura dhe lidhja e vërtetë mes Bullgarisë dhe Shqipërisë, sepse janë një pakicë e shkëlqyer e integruar, ata arrijnë të ruajnë identitetin e tyre bullgar dhe në të njëjtën kohë me punën dhe arritjet e tyre të jenë pjesë e zhvillimit të vendit.

Në mes të qershorit, Andrey Novakov prezantoi në media një raport të ri të Parlamentit Evropian mbi projektet kryesore të infrastrukturës së transportit në BE. Ai ofron një pasqyrë të detajuar të sfidave ekzistuese në zbatimin e projekteve kryesore të infrastrukturës së transportit në BE dhe përshkruan drejtimet kryesore për tejkalimin e pengesave në mënyrë që të arrihet zbatimi i suksesshëm dhe në kohë i këtyre investimeve kyçe për Evropën. Ne duam një “rrugë të shpejtë” për zbatimin e projekteve të mëdha të infrastrukturës , si dhe garanci që fondet e ndara tashmë nuk do të humbasin për shkak të pengesave administrative dhe politike, tha atëherë Novakov.