S&P 500 7,415 ▼1.15%
DOW 49,524 ▼1.08%
NASDAQ 26,242 ▼1.47%
NAFTA 100.37 ▲3.56%
ARI 4,547 ▼2.96%
EUR/USD 1.1681 EUR/GBP 0.8688 EUR/CHF 0.9149 EUR/ALL 95.5366 EUR/MKD 61.6942 EUR/RSD 117.3980 EUR/TRY 53.1506 EUR/JPY 184.75 EUR/CAD 1.6023
BTC $79,132 ▼ -2.46% ETH $2,220 ▼ -3.37% XRP $1.4340 ▼ -2.48% SOL $88.8800 ▼ -4.23%
Europa

Europa rrit përdorimin e inteligjencës artificiale në ushtri, Gjermania dhe Ukraina nisin programin “Brave Germany”

· 2 min lexim

Europa po përdor gjithnjë e më shumë inteligjencën artificiale në ushtri, duke e kthyer atë në një pjesë kyçe të sistemeve moderne të mbrojtjes.

Të hënën, Gjermania dhe Ukraina nisën programin “Brave Germany”, i cili parashikon furnizimin me rreth 5 mijë dronë sulmues me rreze të mesme, të pajisur me inteligjencë artificiale. Këta dronë janë projektuar për të identifikuar objektiva dhe për të kryer sulme me saktësi më të lartë, duke u përdorur në misione ushtarake, operacione zbulimi dhe mbështetje taktike.

Ekspertët e sigurisë vlerësojnë se inteligjenca artificiale po përdoret gjithnjë e më shumë për analizimin e informacioneve, planifikimin e operacioneve ushtarake dhe kontrollin e sistemeve moderne të armëve. Teknologjia synon të ndihmojë ushtritë të reagojnë më shpejt dhe të marrin vendime më efikase në situata të rrezikshme.

Gjermania po bashkëpunon me kompani teknologjike për integrimin e inteligjencës artificiale në avionë luftarakë dhe sisteme elektronike mbrojtëse. Ndërkohë, Britania e Madhe dhe Franca po zhvillojnë projekte të reja për modernizimin e ushtrive përmes sistemeve të avancuara AI dhe dronëve modernë luftarakë.

Gjatë vitit të fundit, Britania e Madhe krijoi një partneritet strategjik me Palantir Technologies. Kompania amerikane pritet të investojë deri në 1.5 miliardë paund, ose rreth 1.73 miliardë euro, për të mbështetur zhvillimin dhe përdorimin e teknologjive të inteligjencës artificiale nga qeveria britanike.

Një rol të rëndësishëm në zhvillimin e këtyre teknologjive ka luajtur edhe Ukraina, e cila ka përdorur inteligjencën artificiale për analizimin e të dhënave, identifikimin e objektivave dhe drejtimin e dronëve gjatë luftës.

Edhe Bashkimi Europian po mbështet projekte të reja për zhvillimin e sistemeve ushtarake me AI, me synimin për të forcuar mbrojtjen dhe për të modernizuar ushtritë europiane.

