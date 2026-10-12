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12 Tet 2026
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Ajo blanco — supa e ftohtë spanjolle me bajame dhe hudhër «Family Movie» prezantohet në Sitges: Kevin Bacon, Kyra Sedgwick dhe Peter Jackson marrin Çmimin e Madh Honorar Një pakistanez i vrarë dhe 11 të plagosur në sulmin e së dielës ndaj aeroportit të Riadit IRGC publikon foto të baterisë raketore me mbishkrimin «Po presim» — SHBA-ja dërgon aeroplanmbajtësen e tretë në rajon Irani: Përgjigjja e SHBA-së ndaj 7 kushteve tona është «e pamjaftueshme»
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Film

«Family Movie» prezantohet në Sitges: Kevin Bacon, Kyra Sedgwick dhe Peter Jackson marrin Çmimin e Madh Honorar

· 3 min lexim
Sir Peter Jackson në Festivalin e Kanës 2026
«Sir Peter Jackson në Festivalin e Kanës 2026. Foto: Vbrunophotog / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0»

Kevin Bacon, bashkëshortja e tij Kyra Sedgwick dhe regjisori Sir Peter Jackson morën mbrëmjen e së dielës Çmimin e Madh Honorar të Festivalit të 59-të Ndërkombëtar të Filmit Fantastik të Sitges-it, në skenën e auditorit Meliá, siç njofton faqja zyrtare e festivalit të Sitges-it. Treshja zbriti në qytetin katalanas për të prezantuar «Family Movie», filmin ku luajnë bashkë.

«Family Movie» është një komedi e zezë metakinematografike ku ata interpretojnë një familje kineastësh që, gjatë xhirimit të një slasher-i me buxhet të ulët, gjejnë një trup të pajetë në set dhe detyrohen ta fshehin për të vazhduar xhirimet. Në konferencën për shtyp në Hotelin Meliá u zbulua se skenaristi Dan Beers i takoi secilin prej tyre veçmas dhe se të tre u surprizuan kur e lexuan skenarin, sepse e panë veten të reflektuar në, siç u shprehën, «dinamika me të cilat mund të identifikohen shumë njerëz».

Bacon, admirues i deklaruar i «Audition»-it të Takashi Miike-s, tha se në aktrim kërkon «të eksplorojë të gjitha aspektet e gjendjes njerëzore» dhe shpjegoi se filmat horror dikur konsideroheshin gjini e dorës së dytë që aktorët e shmangnin, por sot arrijnë deri te çmimet Oscar dhe bëjnë hite në box office. Sedgwick foli për kënaqësinë e xhirimit, ndërsa djali i tyre Travis shtoi me humor: «Të shohësh prindërit e tu të mbuluar me gjak është një përvojë që ua rekomandoj shumë». Kur pranuan çmimin, çifti e quajti filmin «një letër dashurie për gjininë» dhe mbrojtën punën e njerëzve mbi makinat në epokën gjithnjë e më të dominuar nga inteligjenca artificiale.

Pritja për Sir Peter Jackson ishte triumfuese: publiku u çua në këmbë për krijuesin që i ktheu kukullat në spektakël, komedinë e zezë në orgji splatter dhe mitin e Kong-ut në zhytje hiperrealiste. Jackson hapi Zombie Walk-un krah veteranit të efekteve speciale Rick Baker, duke bërtitur «Wipe everything out!» nga tarraca e Qendrës Kulturore Miramar përpara një ushtrie euforike të «të vdekurve», dhe më pas pranoi çmimin honorar me duartrokitje në këmbë nga salla.

Edicioni i 59-të i festivalit zhvillohet nga 8 deri më 18 tetor 2026. Për Jackson-in, rikthimi në Sitges vjen më shumë se tre dekada pasi ai prezantoi atje «Braindead»-in, filmin që e bëri të njohur në skenën e horror-it.

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