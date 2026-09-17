Fantastic Fest 2026 hapet sonte: premiera botërore e ‘Beware Boiúna’ dhe gala e ‘Resident Evil’ në Austin
Edicioni i 21-të i festivalit të kinemasë së zhanrit hapet sonte në Austin me premierën botërore të “Beware Boiúna” dhe gala-n speciale të “Resident Evil”.
Edicioni i 21-të i Fantastic Fest, festivalit legjendar të kinemasë së zhanrit, hapet sonte, më 17 shtator 2026, në Alamo Drafthouse South Lamar në Austin të Teksasit, dhe do të zgjasë deri më 24 shtator.
Festivali niset me premierën botërore të filmit “Beware Boiúna” të Lionsgate — një creature feature me një gjarpër gjigant në thellësitë e Amazonës, nga regjisori Mike P. Nelson (“Silent Night, Deadly Night”), me Kiana Madeira, Jessica Rothe dhe Logan Marshall-Green në rolet kryesore.
Programi i këtij viti është ndër më ambiciozët e festivalit: një gala screening special i “Resident Evil” të Zach Cregger, horrorin “River” — të cilin Universal dhe Blumhouse e blenë për mbi 10 milionë dollarë pas premierës në TIFF — thrillerin gotik “Victorian Psycho” me Maika Monroe, premierën amerikane të serialit “Carrie” të Mike Flanagan për Amazon Prime, si dhe premierën nord-amerikane të horrorit “The Blood Countess” me Isabelle Huppert.
Në program përfshihet edhe një homazh për regjisorin Walter Hill, ndërsa festivali mbyllet me filmin “The Swallow”, i cili ndiqet nga koncerti i grupit legjendar gore-rock GWAR.
Drejtoresha e festivalit, Lisa Dreyer, u shpreh se këtë vit fokusi është tek zbulimi i talenteve të reja të kinemasë së zhanrit.
Burimi: TheWrap
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