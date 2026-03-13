FBI: Sulmi në Tempullin hebre ishte ‘i synuar’ kundër komunitetit hebre
Zyrtarët e zbatimit të ligjit nuk e identifikuan burrin që sulmoi një sinagogë të madhe hebraike në West Bloomfield të enjten, më 12 mars, dhe as nuk folën për ndonjë motiv specifik.
Por drejtuesja e zyrës lokale të FBI-së konfirmoi se agjencia federale po drejton atë që ajo e quajti një hetim për një “akt të synuar dhune kundër komunitetit hebraik” disa orë pasi burri përplasi kamionin e tij në hyrje të sinagogës, e cila po strehonte fëmijë në një shkollë ditore.
“Padyshim që ajo që ndodh në botë ndonjëherë na prek edhe ne”, tha Sherifi i Qarkut Oakland, Mike Bouchard, gjatë një konference të shkurtër për shtyp në mbrëmje, disa orë pas sulmit që la burrin në kamion të vdekur, një roje sigurie të plagosur lehtë dhe ndërtesën në flakë.
Sherifi i Qarkut Oakland, Mike Bouchard, djathtas, dhe shefi i Policisë së West Bloomfield, Dale Young, bisedojnë me shtypin pranë Temple Israel në West Bloomfield të enjten, më 12 mars 2026, ku një burrë drejtoi automjetin e tij në ndërtesë.
“Të gjithë ne kemi mendime se ndoshta pse ndodhi kjo. Por ne nuk veprojmë në një botë ku mund të supozojmë diçka, duhet ta përcaktojmë përmes hetimit dhe specifikimit, dhe kjo është puna që është në zhvillim e sipër ndërsa flasim.”
Bouchard konfirmoi se asnjë fëmijë në qendrën e kujdesit për fëmijë të objektit nuk u lëndua.
“Nëse mendoni se mund të synoni komunitetin hebre në këtë qark ose kudo në këtë shtet, gaboheni,” tha Bouchard.
Konferenca për shtyp zgjati rreth 11 minuta. Zyrtarët e zbatimit të ligjit nuk morën asnjë pyetje.
Bouchard tha se 30 ndihmës të parë u trajtuan në spitalet lokale për thithje tymi. Ndërtesa u përfshi pasi kamioni u përplas në objekt. Shumë njerëz thithën një sasi të konsiderueshme tymi. Zjarri u shua.
Shefi i Policisë së West Bloomfield, Dale Young, tha se forcat e rendit morën një telefonatë në 911 rreth orës 12:19 të pasdites. Forcat e rendit iu përgjigjën vendit të ngjarjes në më pak se 5 minuta, tha ai.
Shefi i Policisë së West Bloomfield, Dale Young, në qendër, flet gjatë një konference për shtyp në Qendrën Komunitare Hebraike The J në West Bloomfield të enjten, më 12 mars 2026, pas një incidenti ku një burrë drejtoi një kamion në Temple Israel, një sinagogë hebraike, në West Bloomfield në një sulm gjatë drekës që e la të vdekur, plagosi një roje sigurie dhe i vuri flakën ndërtesës, thanë autoritetet.
"Oficerët e sigurisë së tempullit u përballën me individin dhe neutralizuan kërcënimin", tha ai.
Jennifer Runyan, agjente speciale përgjegjëse për zyrën e FBI-së në Detroit, konfirmoi se agjencia e saj po drejton hetimin. Ajo e quajti atë një akt të synuar dhune kundër komunitetit hebre, por kërkoi durim nga komuniteti.
Runyan konfirmoi se një person ishte i përfshirë dhe i vrarë në vendngjarje. Ajo kërkoi që çdo dëshmitar të raportonte çdo informacion, fotografi ose këshilla të tjera në lidhje me sulmin në www.fbi.gov/westbloomfieldattack.
Steven Ingber, Drejtor Ekzekutiv i Federatës Hebraike të Detroitit, falënderoi forcat e rendit dhe komunitetin për mbështetjen. Por ai theksoi se sulmi ndaj sinagogës nuk është një surprizë.
“Do të doja të thoja se jam i shokuar ose i befasuar, por nuk jam,” tha ai.
“Është një kohë e vështirë, por do ta kalojmë këtë… do të vazhdojmë të jemi të zhurmshëm dhe krenarë që jemi hebrenj. Kjo nuk do të na ndryshojë.”
FBI pritet të japë një tjetër konferencë për shtyp të premten, më 13 mars.
Gjatë një konference të mëparshme për shtyp, Bouchard dha detaje themelore rreth sulmit në sinagogë. Ai tha se një person drejtoi kamionin e tij në hyrje të ndërtesës, duke përplasur dyert. Bouchard shtoi se kamioni goditi një roje sigurie, i cili u rrëzua pa ndjenja dhe u dërgua në spital. Ai pritej të shërohej.
Siguria qëlloi mbi të dyshuarin. Ai vdiq në kamion, megjithëse Bouchard tha se automjeti ishte në flakë dhe ai ende nuk mund të konfirmonte se si vdiq. Më shumë se 100 automjete emergjence iu përgjigjën vendit të ngjarjes, nga policia e Metroparks deri te FBI-ja. Agjentë me veshje taktike që mbanin armë të gjata vrapuan me ndërprerje drejt objektit përpara se zyrtarët të përcaktonin se nuk kishte më një kërcënim të afërt.
Temple Israel ka një qendër kujdesi për fëmijë të hershëm në kampus. Pas sulmit, prindërit nxituan drejt objektit. Zbatimi i ligjit i lejoi ata të afroheshin në një ndërtesë të vendosur përballë tempullit, ku ata u ribashkuan me fëmijët e tyre.
Minuta para orës 3:30 pasdite, një rrjedhë prindërish mbanin fëmijë ose ecnin dorë për dore përgjatë rrugës Walnut Lake Road larg tempullit. Disa nga fëmijët qeshën dhe treguan dritat që ndizeshin të automjeteve të emergjencës. Një grua qau ndërsa mbante një fëmijë në gjoks.
Bouchard tha vazhdimisht se sulmi mund të kishte qenë shumë më i keq.
Në shtator, një burrë drejtoi një automjet në Kishën e Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme në Grand Blanc Township. Ai doli nga automjeti dhe filloi të qëllonte; përplasja rezultoi gjithashtu në një zjarr.
Ai vrau katër persona dhe plagosi nëntë të tjerë përpara se të qëllohej dhe të vritej nga forcat e rendit në vendngjarje.
