Tiranë 14°C · Kthjellët 24 March 2026
EUR/USD 1.1596 EUR/GBP 0.8648 EUR/CHF 0.9129 EUR/ALL 95.6048 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4171 EUR/TRY 51.4069 EUR/JPY 183.92 EUR/CAD 1.5914
BTC $70,982 ▲ +3.78% ETH $2,155 ▲ +5.43% XRP $1.4158 ▲ +3.51% SOL $91.5600 ▲ +6.63%
S&P 500 6,581 ▲1.15 % DOW 46,208 ▲1.38 % NASDAQ 21,947 ▲1.38 % NAFTA 90.07 ▲2.2 % ARI 4,409 ▲0.04 % S&P 500 6,581 ▲1.15 % DOW 46,208 ▲1.38 % NASDAQ 21,947 ▲1.38 % NAFTA 90.07 ▲2.2 % ARI 4,409 ▲0.04 %
EUR/USD 1.1596 EUR/GBP 0.8648 EUR/CHF 0.9129 EUR/ALL 95.6048 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4171 EUR/TRY 51.4069 EUR/JPY 183.92 EUR/CAD 1.5914 EUR/USD 1.1596 EUR/GBP 0.8648 EUR/CHF 0.9129 EUR/ALL 95.6048 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4171 EUR/TRY 51.4069 EUR/JPY 183.92 EUR/CAD 1.5914
24 Mar 2026
Ekonomia

Ferma në Divjakë me 20 ton qumësht në ditë, model suksesi në blegtori

· 2 min lexim

Në Divjakë në fermën “Vjen”, prej vitit 2005 ka nisur një iniciativë familjare që është konsoliduar sot në 1600 krerë gjedh.

Ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Andis Salla vizitoi sot nga afër këtë fermë, ndërsa u shpreh se është ndërtuar një sipërmarrje e konsoliduar me prodhim ditor prej rreth 20 ton qumësht, duke u kthyer në një nga kontribuesit kryesorë në zinxhirin e furnizimit në vend.

Salla tha se, me mbi 350 hektarë tokë, Eltoni, sipërmarrësi i kësaj ferme siguron vetë bazën ushqimore dhe një cikël të plotë e të qëndrueshëm prodhimi, të ndërtuar mbi punë të përditshme dhe përkushtim.

“Ferma si kjo e Eltonit i japin kuptim zhvillimit të blegtorisë, ndaj do të vijojmë mbështetjen përmes politikave të qeverisë dhe Skemës Kombëtare, për të nxitur zhvillimin e fermave të mesme dhe të mëdha, për të forcuar zinxhirin e vlerës dhe për të çuar më shumë prodhim vendas në treg”, tha Salla.

Skema Kombëtare mbetet një ndër instrumentet kryesore të politikës së Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural për të nxitur zhvillimin e sektorit rural, për të garantuar prodhim cilësor dhe për të përgatitur fermat shqiptare për sfidat e integrimit në tregun europian.

Masat e Skemës Kombëtare 2025 përfshijnë: Mbështetje për tufën bazë të matrikulluar (gjedhë dhe të imta); Zhvillimin e bletarisë; Mbështetje për farë, fidanë dhe inpute të tjera bujqësore; Kultivimin e bimëve mjekësore-aromatike; Nxitjen e fermave organike; Certifikimin Global GAP (standard ndërkombëtar për sigurinë ushqimore dhe gjurmueshmërinë); Mbështetje me naftë për punimet e mekanizuara në bujqësi.

Skema Kombëtare e Mbështetjes në Bujqësi 2025 ofron financim 100% për grupimet e fermerëve dhe Shoqëritë e Bashkëpunimit.

