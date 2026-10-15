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Film

Festivali i Filmit në Romë hapet me nderim për Tessa Ross, homazh për Jeremy Thomas dhe thirrje për unitet evropian

Nata hapëse e edicionit të 21-të në Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone: Edward Berger i dorëzoi çmimin e karrierës producentes britanike, Nicola Piovani mori çmimin e parë muzikor të festivalit, ndërsa kryetari i jurisë, Jan Komasa, bëri thirrje që Evropa të qëndrojë e bashkuar

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Edicioni i 21-të i Festivalit të Filmit në Romë u hap mbrëmjen e 13 tetorit me një ceremoni në Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, ku producentja britanike Tessa Ross mori çmimin e karrierës për liderët e industrisë së filmit, siç njofton Screen Daily. Çmimin ia dorëzoi regjisori gjerman Edward Berger, me të cilin Ross kishte bashkëpunuar në dramën papale “Conclave”, e xhiruar në Romë dhe e shfaqur në festival në vitin 2024; Berger e shoqëroi dorëzimin me një letër falënderimi, duke vlerësuar vizionin ndërkombëtar të producentes.

Ross, ish-drejtoresha e Film4 që sot drejton kompaninë londineze House Productions, ka gati 40 vjet në kinematografi dhe është producente edhe e filmit “Ink” të Danny Boyle, i cili shfaqet në programin e këtij viti. Në fjalën e saj ajo tha se çmimi i karrierës e bën të shohë pas te njerëzit e jashtëzakonshëm me të cilët ka punuar — artistë, aktorë, dizajnerë, muzikantë, fotografë dhe montazhierë — por se bërja e filmave do të thotë mbi të gjitha të shohësh përpara.

Mbrëmja solli edhe çmimin e parë muzikor të festivalit, Banca Ifis, për kompozitorin legjendar italian Nicola Piovani, fitues i Oscar-it dhe autor i muzikës së më shumë se 250 filmave. Çmimin ia dorëzoi regjisori Marco Bellocchio, me të cilin Piovani e lidh një miqësi e gjatë, bazë e bashkëpunimit të tyre artistik.

Kryetari i jurisë së garës kryesore, regjisori polak Jan Komasa, e nisi fjalën me një homazh emocional për producentin britanik Jeremy Thomas, i cili ndërroi jetë muajin e kaluar. Kompania e Thomas, Recorded Picture Company, ishte ndër producentët e thriller-it të Komasa-s “Good Boy”. Komasa e mbylli fjalën me një thirrje që u duartrokit gjatë: në një kohë të pasigurt, Evropa duhet të qëndrojë e bashkuar në mbrojtje të demokracisë dhe të të drejtave të njeriut, sepse kultura është ajo që e mban Evropën të bashkuar dhe gjallë, ndërsa çdo film hap një dritare drejt botëve të reja.

Shfaqja gala e hapjes ishte drama romantike “Il rumore delle cose nuove” e Paolo Genovese, me aktorë të njohur italianë si Emanuela Fanelli, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, Stefano Accorsi, Lino Musella, Edoardo Pesce dhe Claudio Santamaria, të gjithë të pranishëm në ceremoni. Festivali, i prodhuar nga Fondazione Cinema per Roma nën drejtimin artistik të Paola Malanga, vijon deri më 25 tetor.

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