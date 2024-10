Festivali Ndërkombëtar i Video Artit “Gjon Mili” tërheq mbi 1,400 krijime nga e gjithë bota për edicionin e dytë

Festivali Ndërkombëtar i Video Artit “Gjon Mili” po përgatitet të mirëpresë audiencën e tij të dytë me një koleksion mbresëlënës të krijimeve eksperimentale nga të katër anët e botës. Sipas organizatorëve të festivalit, deri më sot janë dorëzuar më shumë se 1,400 krijime nga vende të ndryshme, duke përfshirë SHBA-në, Kanadanë, Francën, Gjermaninë, Belgjikën, Anglinë, si dhe vende më të largëta si Singapori, Zelanda e Re, Japonia, Kina, India, Brazili, Ekuadori, El Salvadori, Etiopia dhe Sri Lanka.

Këto paraqitje përfaqësojnë një përzgjedhje të gjerë dhe shumëllojshme të artistëve që përdorin mediume dhe teknika të ndryshme për të eksploruar kufijtë e artit vizual në mënyra inovative. Festivali “Gjon Mili” jo vetëm që ofron një hapësirë për artistët me përvojë, por gjithashtu u jep një mundësi të artë artistëve të rinj nga çdo cep i globit për të shfaqur punët e tyre përpara një audience ndërkombëtare.

“Ne jemi të entuziazmuar nga niveli i pjesëmarrjes ndërkombëtare dhe cilësia e lartë e krijimeve të dorëzuara,”thonë organizatorët e festivalit. “Kjo tregon se Festivali ‘Gjon Mili’ është bërë një platformë prestigjioze për artin eksperimental, duke bashkuar zëra të ndryshëm dhe frymëzime nga kultura të ndryshme.”

Festivali do të mbahet në Korçë, Shqipëri dhe New York, SHBA, duke i ofruar artistëve mundësinë për të prezantuar krijimet e tyre në dy vende që simbolizojnë traditën dhe modernitetin artistik. Në festival do të shfaqen filma dhe video që përfshijnë kategori të ndryshme, si tregime vizuale, dokumentarë eksperimentalë, animacione dhe formate hibride, duke shtyrë kufijtë e artit të videos në një epokë digjitale.

Duke ndjekur suksesin e edicionit të parë, festivali synon të zgjerojë ndikimin e tij, duke krijuar një hapësirë të re për ndërveprimin artistik dhe eksperimentimin ndërkombëtar. Me numrin e jashtëzakonshëm të krijimeve të pranuara deri më sot, Festivali Ndërkombëtar i Artit të Videos “Gjon Mili” pritet të sjellë një program të larmishëm dhe të frymëzuar që do të tërheqë artistë, kuratorë dhe adhurues të artit eksperimental nga e gjithë bota.

Për ata që dëshirojnë të marrin pjesë në këtë event të rëndësishëm, afati i fundit për aplikime është data 10 tetor 2024. Për më shumë informacion rreth festivalit dhe për të dërguar krijimet tuaja, vizitoni faqen zyrtare të festivalit.

http://www.gjonmili-iva.com