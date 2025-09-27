Festivali Ndërkombëtar i Video Artit “Gjon Mili” hapet në New York

New York, 27 shtator 2025 – Edicioni i 3-të i Festivalit Ndërkombëtar të Video Artit “Gjon Mili” (IVAF) ka nisur zyrtarisht programin e tij në SHBA, me një hapje mbresëlënëse në Producers Club Theatres, në zemër të Manhattan-it.
Kjo ditë e parë e festivalit në New York shënon një ngjarje të rëndësishme kulturore, ku artistë nga mbarë bota prezantojnë krijimet e tyre bashkëkohore nën temën “The Skin of the Light” (Lëkura e Dritës). Përzgjedhja e jurisë sjell në ekran vepra që eksplorojnë identitetin, kujtesën, marrëdhënien e njeriut me natyrën, por edhe dimensionet poetike të dritës, tingullit dhe lëvizjes.
Përzgjedhja e Jurisë
Programi i ditës nisi me seanca shfaqjesh nga ora 11:00 deri në 13:00 dhe vazhdon pasdite nga ora 17:00 deri në 19:00. Në këtë përzgjedhje shfaqen vepra të artistëve nga Italia, Shtetet e Bashkuara, Bjellorusia, Mbretëria e Bashkuar, Holanda, Polonia, Gjermania, Franca, Kina dhe Australia.
Titujt e veprave përfshijnë:
The Music Box (Itali)
The Tree of Life (Itali)
The Inherit (SHBA)
Lake (Bjellorusi)
Murphy Was An Optimist (Gjermani)
Elemental Feelings (Mbretëria e Bashkuar)
Quary (SHBA)
Prayer of the Sea (Gjermani)
In the Shadow of Small Acts (Australi)
Let it Grow (Kinë), e shumë të tjera.
Programi i Mbrëmjes
Në orën 19:30 do të mbahet një program special me dy shfaqje shqiptare:
Absence of 21 – Video Art, 7’, nga Sara Tafaram
Alexander – Dokumentar, 72’, nga Ardit Sadiku
Ndërsa në orën 21:30 mbrëmja do të mbyllet me një performancë stand-up comedy nga Romir Zalla.
Një Urë Kulturore Ndërkombëtare
Festivali “Gjon Mili” vijon misionin e tij si një urë kulturore mes vendeve dhe artistëve, duke nderuar trashëgiminë e fotografit dhe artistit të madh shqiptaro-amerikan Gjon Mili, pionier i dritës dhe lëvizjes në artin vizual.
Ky edicion i 3-të i festivalit, pas Korçës dhe Dhërmiut, sjell tashmë në New York një përvojë unike artistike, ku arti bashkëkohor vizual bashkon kultura, gjuhë dhe përvoja njerëzore të ndryshme.
New York, 27 shtator 2025 – Edicioni i 3-të i Festivalit Ndërkombëtar të Video Artit “Gjon Mili” (IVAF) ka nisur zyrtarisht programin e tij në SHBA, me një hapje mbresëlënëse në Producers Club Theatres, në zemër të Manhattan-it.