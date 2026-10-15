Figma e gatshme të sakrifikojë marzhet për inteligjencën artificiale, thotë drejtori financiar
Drejtori financiar Praveer Melwani pranon se nuk e di nëse marzhet bruto do të kthehen në nivelet mbi 90%, por thotë se investimet në AI do ta zgjerojnë tregun e platformës së dizajnit
Platforma e dizajnit Figma është e gatshme të pranojë marzhe më të ulëta fitimi për hir të investimeve në inteligjencën artificiale, tha të enjten drejtori i saj financiar Praveer Melwani, siç njofton Reuters. Duke folur në Forumin Global të Tregjeve të Reuters, në margjinat e konferencës së përdoruesve Config në Bengaluru të Indisë, Melwani pranoi se nuk është e sigurt nëse marzhet bruto të kompanisë do të kthehen ndonjëherë në nivelet historike mbi 90%.
Sipas raportimit të Reuters, marzhet bruto tremujore të Figma-s janë tkurrur në rangun e mesit të të 80-ave gjatë vitit të fundit, ndërsa kompania ka shpenzuar shumë për funksione të reja të inteligjencës artificiale. Mes tyre janë asistenti i dizajnit i Figma-s dhe mjetet që krijojnë prototipe dhe aplikacione web nga përshkrime të thjeshta me tekst, të cilat kanë ndihmuar rritjen e të ardhurave, por kanë peshuar mbi fitueshmërinë.
Kompania po vë bast se rritja e përdorimit të inteligjencës artificiale, edhe me koston e marzheve, do ta zgjerojë bazën e përdoruesve, në një kohë kur modelet gjithnjë e më të afta të laboratorëve si OpenAI dhe Anthropic kërcënojnë të prishin kërkesën për softuerin tradicional. Në fillim të këtij viti Figma kaloi në një model çmimesh bazuar në përdorim për kreditë e AI-së në platformën e saj dhe ka thënë se kjo përpjekje monetizimi do të ndihmojë në rezultate më të forta në tremujorët e ardhshëm.
Megjithatë, siç vë në dukje Reuters, investitorët po i shqyrtojnë me kujdes marzhet në tkurrje dhe fluksin e lirë të parasë te kompanitë teknologjike, ndërsa vlerësojnë kthimet nga bastet e kushtueshme në AI. Këto shqetësime, të kombinuara me frikën nga ndërprerjet që sjell inteligjenca artificiale, e kanë rrëzuar aksionin e Figma-s me rreth 43% këtë vit. Melwani tha se do të ishte i gatshëm të pranonte të njëjtën goditje në marzhe si vitin e kaluar, nëse kjo do të thotë t’i shërbejë një tregu shumë më të madh, duke shtuar se kompania do të ketë mundësinë të rrisë çmimet në momentin e duhur.
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