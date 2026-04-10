10 Apr 2026
Filantropi Roger Akelius dhuron 76 milionë dollarë për fëmijët në Gaza

Miliarderi suedez Roger Akelius ka njoftuar se do të dhurojë rreth 76 milionë dollarë për të mbështetur fëmijët në Rripin e Gazës, një nga zonat më të goditura nga konflikti në botë.

Fondi do të shpërndahet përmes Akelius Foundation, në bashkëpunim me UNICEF, dhe do të fokusohet kryesisht në arsim. Projekti parashikon rindërtimin e shkollave të dëmtuara, sigurimin e vakteve ditore për nxënësit dhe krijimin e ambienteve të sigurta për mësim.

Sipas organizatorëve, një numër i madh shkollash në Gaza janë shkatërruar ose dëmtuar rëndë vitet e fundit, duke lënë mijëra fëmijë pa akses të qëndrueshëm në arsim.

Nisma synon të rikthejë një ndjenjë normaliteti dhe shprese për të rinjtë që përballen me pasoja të vazhdueshme të konfliktit, duke e kthyer klasën në një hapësirë sigurie dhe mundësish.

Roger Akelius prej vitesh është një nga donatorët më të mëdhenj privatë të UNICEF, duke kontribuar me qindra milionë dollarë për programe arsimore dhe strehimi për fëmijët në zona krize.

Lexo Gjithashtu