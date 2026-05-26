Tiranë 20°C · Kthjellët 26 May 2026
EUR/USD 1.1640 EUR/GBP 0.8623 EUR/CHF 0.9113 EUR/ALL 95.5426 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4639 EUR/TRY 53.3770 EUR/JPY 185.01 EUR/CAD 1.6069
BTC $76,024 ▼ -1.7% ETH $2,076 ▼ -1.71% XRP $1.3321 ▼ -1.73% SOL $83.7800 ▼ -2.02%
Kosova

Bie në terren të thepisur dhe pëson lëndime të rënda, shpëtohet shtetasi gjerman në Luboten

· 2 min lexim

Shërbimi i Kërkim-Shpëtimit Malor të Kosovës (SHKSHMK) ka realizuar një operacion të vështirë shpëtimi në zonën e majës së Lubotenit, pas një aksidenti ku një bjeshkatar ka pësuar lëndime të rënda gjatë një ekspedite malore.

Sipas njoftimit zyrtar, një grup bjeshkatarësh nga vende të ndryshme të Evropës ka qenë duke zhvilluar aktivitet në majën e Lubotenit, kur gjatë zbritjes një shtetas gjerman, P.J., 48 vjeç, ka rrëshqitur në faqen lindore të mbuluar me borë dhe ka rënë rreth 500 metra në terren të thepisur.

Si pasojë e rënies, bjeshkatarit i janë shkaktuar lëndime të shumta trupore, të cilat i kanë pamundësuar lëvizjen.

Menjëherë pas pranimit të thirrjes emergjente dhe koordinatave të vendngjarjes, SHKSHMK ka mobilizuar dy ekipe të shpëtuesve malorë, duke nisur operacionin e kërkim-shpëtimit në kushte të vështira atmosferike dhe terreni.

Pas arritjes në vendin e ngjarjes, ekipet e shpëtimit i kanë ofruar ndihmën e parë të lënduarit, kanë bërë stabilizimin dhe imobilizimin e tij, si dhe kanë realizuar evakuimin nga terreni i thepisur malor.

Më pas, i lënduari është transportuar me metoda speciale të shpëtimit malor dhe me automjete të terrenit të vështirë (4×4) deri te pika ku është pranuar nga ekipi i autoambulancës.

Sipas SHKSHMK-së, gjendja shëndetësore e bjeshkatarit raportohet stabile, pavarësisht lëndimeve të marra gjatë aksidentit.

Në operacion kanë qenë të përfshira edhe Policia e Kosovës, Ambasada Gjermane, Shërbimi i Urgjencës në Ferizaj, si dhe institucione të tjera relevante, në koordinim të plotë ndërinstitucional.

SHKSHMK ka bërë të ditur se i dëshiron të lënduarit shërim të shpejtë dhe rikthim të plotë në gjendje të mirë shëndetësore./Telegrafi.

