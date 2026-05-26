Kosova

Kongresisti amerikan takon Osmanin e Abdixhikun në fillim të vizitës

· 1 min lexim

Ish-presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, së bashku me kryetarin e Lidhja Demokratike e Kosovës, Lumir Abdixhiku, kanë pritur në takim kongresistin republikan amerikan Keith Self.

Osmani dhe Abdixhiku theksuan se vizita e kongresistit Self në Kosovë përbën një dëshmi të mbështetjes së vazhdueshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj vendit.

Ata e kanë falënderuar kongresistin amerikan për qëndrimin e tij, siç u tha, të qartë në mbështetje të sovranitetit dhe integritetit territorial të Kosovës, si dhe për përkrahjen e tij për anëtarësimin e Kosovës në NATO dhe forcimin e paqes dhe stabilitetit në rajon.

Në takim është diskutuar gjithashtu për bashkëpunimin e ngushtë me administratën amerikane dhe për mundësitë e zgjerimit të partneritetit strategjik ndërmjet Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara.

Sipas tyre, ky bashkëpunim mbetet një nga shtyllat kryesore të orientimit euroatlantik të Kosovës dhe një garanci për stabilitetin dhe zhvillimin e vendit në të ardhmen.

