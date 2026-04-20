Filipçe: Rruga e bllokuar evropiane është tradhtia më e madhe e së ardhmes së Maqedonisë
Kryetari i LSDM-së, Venko Filipçe, në seancën ceremoniale të Bordit Qendror me rastin e 35-vjetorit të formimit të partisë, tha se bllokimi i rrugës evropiane përfaqëson kërcënimin më serioz për të ardhmen e vendit dhe se është një tradhti e interesave kombëtare.
“Sot, Maqedonia po përballet përsëri me një provë të madhe. Rruga drejt BE-së është e bllokuar. Ata na thonë hapur dhe pa turp se kjo do të vazhdojë me dekada, gjoja për të mbrojtur interesat kombëtare dhe shtetërore. Kjo është një gënjeshtër e pamatur”, theksoi Filipçe.
Ai theksoi se integrimi evropian është një interes suprem kombëtar dhe shtetëror.
“Nuk ka interes më të madh, as shtetëror, as kombëtar, as sigurie, as demokratik, sesa aleancat me BE-në dhe NATO-n”, tha Filipçe.Filipçe kujtoi se ishte LSDM ajo që mori vendime historike që e çuan vendin përpara drejt integrimit euroatlantik, edhe kur ato vendime ishin të vështira dhe jopopullore.
Në këtë drejtim, Filipçe theksoi se politikat e sotme që bllokojnë rrugën evropiane janë drejtpërdrejt në kundërshtim me interesat kombëtare.
“Turpi është në anën e tyre. Dhe kjo është ana e tradhtisë së interesave kombëtare, e politikave anti-evropiane”, theksoi Filipçe.
Ai paralajmëroi se stanjacioni i perspektivës evropiane do të thotë stagnim i vendit dhe humbje e së ardhmes për brezat e rinj.
“Kjo do të thotë që shkolla nuk duhet të jetë një dhomë pritjeje për emigrim, por një përgatitje për të qëndruar dhe ndërtuar atdheun”, tha Filipçe, duke theksuar se rruga evropiane është çelësi për një standard më të mirë jetese dhe sigurie për qytetarët.
Kryetari i LSDM-së tha se partia mbetet konsistente me orientimin e saj evropian dhe do të vazhdojë të luftojë për ta rikthyer vendin në rrugën e duhur./Telegrafi/
