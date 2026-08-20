Fillon Little League World Series 2026: rezultatet dhe momentet kryesore nga ndeshjet e para
Little League World Series 2026 nisi të mërkurën në Williamsport, Pennsylvania, me katër ndeshje që u zhvilluan gjatë ditës dhe me kuadrin e turneut të ndarë mes pjesëmarrësve amerikanë dhe atyre ndërkombëtarë.
Siç raporton Bleacher Report, rezultatet e ditës ishin: Latin America (Nicaragua) 2, Caribbean (Dominican Republic) 1 — León, Nicaragua mori epërsinë që në inningun e parë dhe e mbajti deri në fund, me Clemente Sevilla Pichardo që bëri 5.2 innings dhe realizoi 12 strikeouts; Northwest (Tacoma, Wash.) 2, Southeast (Phenix City, Ala.) 0 — fitore në extra innings pas një goditjeje të Kasen Workman në shtatë inning, teksa një gabim i right fielder-it Lorenzo Quintero i dha përparësinë vendase; Asia-Pacific (South Korea) 7, Canada (Vancouver, British Columbia) 0 — Koreja e Jugut dominoi takimin, me një homer solo të Ji Hwan Hong dhe një dublë vendimtare të Jae Hyun Maeng që ndihmuan për të ndërtuar epërsinë. Ndeshja New England (Bridgewater, Mass.) vs. Metro (Bayonne, N.J.) ishte planifikuar për orën 7:00 p.m. ET.
Takimet e para evidentuan dominimin e pitcher-ëve dhe vështirësitë e sulmit për disa ekipe: Sevilla Pichardo dhe sulmi i Koresë treguan efikasitet, ndërsa nga ana tjetër kombinimi i Frankie McCabe e Winston Weaver la Alabama-n me vetëm një hit të pranuar. Nga ekipi i Southeast, Kinley Rasmus pati një performancë të fortë me gjashtë innings dhe tetë strikeouts, duke barazuar rekordin e Mo’ne Davis për strikeouts nga një lojtarë femër në LLBWS. Një episod dramatik mbeti pas në ndeshjen Nicaragua–Dominican Republic, ku James Cruceta Nin u provua i ndaluar në home nga një hedhje e saktë nga Sevilla Pichardo.
Përmbledhja e rezultateve dhe elementet kryesore të ndeshjeve të ditës mund të ndiqen sërish te Bleacher Report.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.