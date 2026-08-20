Morgan Rielly: Një mundësi e re për të luajtur me Maple Leafs të rinovuar
Morgan Rielly shprehu dëshirën për të vazhduar karrierën me Toronto Maple Leafs dhe tha se ndihet i motivuar pas një vere të mbushur me spekulime mbi mundësinë e shkëmbimit. Mbrojtësi veteran tha se reflektimi gjatë pushimeve e ka bërë të ndjehet më mirënjohës dhe më i ngazëllyer për sezonin e ri, duke përshkruar qëndrimin e tij në klub si një “mundësi të re”.
Sipas nhl, Rielly, 32 vjeç, ka luajtur të gjitha 13 sezonet e tij në NHL me Maple Leafs që kur u zgjodh nga Toronto me zgjedhjen e 5-të në Draftin e 2012. Ai renditet i dyti te pikët e realizuara për mbrojtës në historinë e klubit me 549 pikë, pas Hall of Famer Borje Salming (768), dhe i mungojnë 49 ndeshje për të arritur 1,000 paraqitje në NHL. Në sezonin e fundit shënoi 36 pikë (11 gola, 25 asistime) në 78 ndeshje, statistika më e ulët që nga sezoni 2020-21 kur luajti 55 ndeshje.
Gjatë aktivitetit bamirës në Brampton, Rielly u përgjigj edhe për thashethemet rreth tregtimit; ai tha se eksperiencat e mëparshme e kanë mësuar të injorojë zhurmën dhe të përqendrohet në stërvitje dhe përgatitje. Në qershor u raportua nga TSN se agjenti i tij, J.P. Barry, kishte paraqitur një listë me katër ekipe të Konferencës Perëndimore ku klienti do të pritej të shkonte, por Rielly nuk komentoi direkt për këtë raport dhe theksoi se ndihet me fat për njerëzit që e rrethojnë.
Organizata po kalon ndryshime të mëdha nën drejtimin e përgjithshëm të menaxherit John Chayka, me afrime si portieri me dy tituj Stanley Cup Sergei Bobrovsky, zgjedhja e parë e draftit Gavin McKenna dhe mbrojtësi Darren Raddysh. Rielly do të bashkëpunojë përsëri me trajnerin Jim Hiller, i cili ishte pjesë e stafit të përkohshëm të Toronto midis 2015 dhe 2019 dhe drejtoi lojën me numërues (power play) ku Rielly luajti rol të rëndësishëm. Ai tha se pas një viti të vështirë të gjithë janë të etur të përmbysin situatën dhe të rikthehen në formë konkurruese.
Rielly foli në edicionin e pestë të eventit bamirës Hockey Night In Brampton, që mbështet ndërtimin e një spitali të dytë në komunitetin afër Torontos, dhe morën pjesë figura si Mark Messier, Doug Gilmour, Ryan Getzlaf, Curtis Joseph, Mark Giordano, Dylan Strome, Owen Power, Michael Misa dhe kryebashkiaku i Brampton Patrick Brown. Sipas nhl, organizatorët bënë me dije se ndeshja e vitit 2025 pati të ardhura 6.67 milionë dollarë dhe një premtim historik prej 50 milionë dollarësh nga familja Cortellucci për William Osler Health System Foundation, duke e bërë këtë eveniment ndeshjen më të madhe bamirëse komunitare të hokejit në Kanada.
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