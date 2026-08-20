Minnesota Twins mposhtin Atlanta Braves 6-4 dhe kompletojnë serinë prej tre ndeshjesh
Minnesota Twins fituan ndaj Atlanta Braves me rezultatin 6-4 në ndeshjen e zhvilluar më 19 gusht, duke përfunduar serinë tre ndeshjeshe në favor të tyre. Statistikat nga ndeshja treguan që Twins regjistruan 10 goditje dhe nuk pësuan gabime, ndërsa Braves patën 7 goditje dhe 1 gabim. Pas këtij përballjeje, rekordi i Braves u paraqit 74-53, ndërsa i Twins 63-65.
Siç raporton Bleacher Report, Twins shënuan një herë në pjesën e tretë, më pas tre herë në të pestën dhe dy herë në të shtatën për të siguruar fitoren. Në pjesën e tretë Byron Buxton goditi në force drejt shortstopit, duke lejuar Victor Caratini të shënonte; në pjesën e pestë një walk për Josh Bell dhe përparime të Byrons Buxton dhe Luke Keaschall sollën Kaelen Culpepper në home plate; ndërsa për Atlanta, Ronald Acuña realizoi një single nga e majta që lejoi Austin Riley të shënonte dhe skuadra shtoi tre pikë në të gjashtën, por kjo nuk mjaftoi për t’u rikthyer në avantazh.
Sipas Bleacher Report, fitorja i jep Twins një moment pozitiv në përfundim të homestandit dhe përforcon përparësinë e tyre në përpjekje për të mbajtur hapin në garën për vendet play-off.
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