Një mbrëmje sensacionale e Alhassan Yusuf vendos fitoren e thellë të New England Revolution
New England Revolution fitoi 3-0 ndaj D.C. United në Audi Field, me Alhassan Yusuf që shënoi të tre golat dhe udhëhoqi skuadrën drejt një rikthimi të fortë pas dy humbjeve radhazi ndaj Houston dhe Toronto. Ndeshja shërbeu si dëshmi e përparimit nën drejtimin e trajnerit të ri, Marko Mitrović, i cili po kërkon të krijojë një grup me më shumë mirëkuptim dhe konsekvencë.
Sipas mlssoccer, Yusuf hapi rezultatin në pjesën e parë, dyfishoi avantazhin pak para pushimit dhe përfundoi performancën e tij me një kokë që vulosi rezultatin 21 minuta në pjesën e dytë. Jack Harrison, i ardhur si Designated Player, asistoi në të gjitha tre golat, ndërsa shifra e Yusufit për këtë sezon u rrit në 5 gola dhe 2 asistime — numri më i madh që ai ka arritur ndonjëherë në një sezon. Ai u bë gjithashtu lojtari i tetë në historinë e klubit që shënon hat-trick në një ndeshje të rregullt dhe i pari që e arrin këtë që nga Kei Kamara, nëntë vjet më parë.
Një tjetër emër që dallo i ishte 18-vjeçari Peyton Miller, i cili luajti në krahun e majtë dhe kontribuoi në golin e hapjes me një kokë në minutën e 22-të, duke ndihmuar pasimin e Harrison drejt Yusufit. Miller është shfaqur si një alternativë e dobishme në pozicione të ndryshme, dhe raportohet se ka tërhequr vëmendjen e klubeve të mëdha evropiane. Mitrović shprehu kënaqësinë për performancën e të rinjve dhe theksoi se loja e ekipit po përmirësohet gradualisht me kalimin e kohës.
Trajneri theksoi se skuadra ka nevojë për kohë për të konsoliduar idetë taktike dhe për të rritur shkallën e mirëkuptimit mes lojtarëve, por se rezultatet e fundit tregojnë përparim. Siç nënvizon mlssoccer, paraqitja e mbrëmshme dhe kombinimi mes lojtarëve të rinj dhe përvojë kanë dhënë sinjale pozitive për vazhdimësinë e performancës së New England Revolution.
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