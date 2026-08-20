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Kosova

Sot nxehtë, erë nga jugperëndimi dhe verilindja

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Instituti Hidrometeorologjik bën të ditur se sot në Kosovë do të mbajë mot kryesisht me diell.

IHK njofton se vranësira të pakta priten kryesisht rreth zonave malore.

Temperatura minimale do të lëvizin ndërmjet 9–13 gradë Celsius, ndërkaq ato maksimale nga 27 deri në 33 gradë.

Era do të fryjë nga jugperëndimi dhe verilindja, me shpejtësi 1–6 m/s. /Telegrafi/

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