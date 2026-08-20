Kinley Rasmus barazon rekordin e Mo’ne Davis për më shumë strikeouts nga një vajzë në një ndeshje të LLWS
Kinley Rasmus, pitcher‑ja e ekipit të Little League të Phenix City, Alabama, pati një paraqitje historike të mërkurën, duke regjistruar tetë strikeouts në gjashtë inning kundër ekipit të Uashingtonit. Me këtë performancë ajo barazoi rekordin e Mo’ne Davis për më shumë eliminime me strike nga një vajzë në një ndeshje të Little League World Series.
Sipas Bleacher Report, Davis ishte vetëm vajza e katërt amerikane që luajti në LLWS dhe në 2014 u bë e para që nisi dhe fitoi një ndeshje në turne, duke krijuar një precedent për lojtare si Rasmus që të shkëlqejnë në skenën më të madhe të sporteve të të rinjve.
Rasmus vjen nga një familje me histori në bejsboll: ajo është mbesa e ish‑qendërfushorit të MLB Colby Rasmus, i cili e çoi Phenix Cityn në Williamsport në 1999. Colby vepron si trajner ndihmës i skuadrës, ndërsa vëllai i tij, Case, është trajner kryesor; Case ka luajtur katër sezone në ligat e vogla dhe djali i tij është pjesë e ekipit së bashku me Kinley. Këto lidhje familjare kanë ndihmuar që skuadra të ketë përvojë në skenën e Little League World Series, ndërsa Kinley kërkon t’i çojë bashkëlojtarët drejt titullit të parë të klubit.
Para paraqitjes së saj të jashtëzakonshme të mërkurën, Kinley kishte bërë një ndeshje me shutout të plotë në finalen rajonale dhe në turne ishte 6‑for‑8 me dy RBI dhe katër walks. Bleacher Report thekson se kombinimi i këtyre performancave e vendos Rasmus ndër lojtarët më të spikatur të turneut, teksa Phenix City synon një histori të re.
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