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MLS

Petar Musa shënon dy gola dhe rrit avantazhin për Këpucën e Artë në fitoren 4-3 të Dallas

· 2 min lexim

Petar Musa po kalon një periudhë të shkëlqyer me FC Dallas. Sulmuesi kroat realizoi dy gola në fitoren dramatike 4-3 ndaj Real Salt Lake në America First Field, duke arritur në 16 gola në sezon dhe duke i zgjeruar shanset për të fituar Këpucën e Artë të MLS.

Siç raporton mlssoccer, Musa hapi ndeshjen në minutën e 20-të duke devijuar me kokë një centros nga Joaquín Valiente pranë zonës së vogël. Me këtë gol ai u bë lojtari i pestë në histori të ligës që shënon të paktën 15 gola në secilin nga tre sezonet e tij të para në MLS, duke u bashkuar me emra si Josef Martínez dhe David Villa. Pak para pushimit të pjesës së parë, Musa shënoi sërish me një përfundim të qetë në këndin e poshtëm, që përbënte golin e tij të 50-të në karrierë në 78 ndeshje. Performanca vjen pas një vere të veçantë për kroatin, i cili shënoi edhe një gol të paharrueshëm kundër Anglisë në fazën e grupeve të Kupës së Botës 2026.

Me rezultatin 3-3 dhe ndeshjen në kohën shtesë të pjesës së dytë, talenti izraelit Ran Binyamin u shfaq si hero, duke shënuar me një goditje të largët që vendosi fitoren dramatike për Dallas. Ky ishte goli i tij i parë në MLS dhe ndihmoi skuadrën të regjistrojë katër fitore në pesë ndeshjet e fundit në të gjitha garat, si dhe një fitore të gjashtë jashtë fushe në kampionat.

Me dy golat e tij, Musa tani ka një epërsi prej tre golash ndaj Lionel Messi dhe Nicolás Fernández Mercau në garën për Këpucën e Artë, siç thekson mlssoccer. FC Dallas renditet i pesti në Konferencën Perëndimore me 33 pikë (9 fitore, 5 humbje, 6 barazime) dhe do të kërkojë të forcojë vendin për Playoff-et në udhëtimin e radhës në BC Place përballë Vancouver Whitecaps FC të shtunën.

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