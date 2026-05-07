☁️
Tiranë 16°C · Vranët 07 May 2026
S&P 500 7,337 ▼0.38%
DOW 49,597 ▼0.63%
NASDAQ 25,806 ▼0.13%
NAFTA 96.05 ▲1.02%
ARI 4,722 ▲0.6%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1751 EUR/GBP 0.8640 EUR/CHF 0.9156 EUR/ALL 95.5239 EUR/MKD 61.6957 EUR/RSD 117.3512 EUR/TRY 53.1817 EUR/JPY 183.80 EUR/CAD 1.6009 EUR/USD 1.1751 EUR/GBP 0.8640 EUR/CHF 0.9156 EUR/ALL 95.5239 EUR/MKD 61.6957 EUR/RSD 117.3512 EUR/TRY 53.1817 EUR/JPY 183.80 EUR/CAD 1.6009
₿ CRYPTO
BTC $79,954 ▼ -1.78% ETH $2,290 ▼ -2.48% XRP $1.3861 ▼ -2.64% SOL $88.2200 ▼ -1.1%
S&P 500 7,337 ▼0.38 % DOW 49,597 ▼0.63 % NASDAQ 25,806 ▼0.13 % NAFTA 96.05 ▲1.02 % ARI 4,722 ▲0.6 % S&P 500 7,337 ▼0.38 % DOW 49,597 ▼0.63 % NASDAQ 25,806 ▼0.13 % NAFTA 96.05 ▲1.02 % ARI 4,722 ▲0.6 %
EUR/USD 1.1751 EUR/GBP 0.8640 EUR/CHF 0.9156 EUR/ALL 95.5239 EUR/MKD 61.6957 EUR/RSD 117.3512 EUR/TRY 53.1817 EUR/JPY 183.80 EUR/CAD 1.6009 EUR/USD 1.1751 EUR/GBP 0.8640 EUR/CHF 0.9156 EUR/ALL 95.5239 EUR/MKD 61.6957 EUR/RSD 117.3512 EUR/TRY 53.1817 EUR/JPY 183.80 EUR/CAD 1.6009
07 May 2026
Breaking
34-vjeçarja nga Tetova denoncon bashkëshortin për kërcënime ndaj saj dhe fëmijëve Aktivitetet për ditën e Policisë, ASH: VLEN-i hesht, shqiptarët përjashtohen Limaj shprehet i gatshëm t’i bashkohet PDK-së në zgjedhje Plagosje me thikë në Nikël, dy persona në spital! Policia jep detaje “68 mijë vota për të kaluar pragun”, Kthupi bën llogaritë: Ja si “të vegjlit” mund të futen në Parlament
Menu
Ekonomia

Fitimi i bankave arrin në 88.5 mln euro në tre muaj, rriten kreditë dhe kapitali

· 2 min lexim

Fitimet e sektorit bankar në Shqipëri mbeten të qëndrueshme edhe gjatë këtij viti. Të dhënat më të fundit tregojnë se në periudhën janar-mars 2026, bankat realizuan rreth 89 milionë euro fitim neto.

Sipas Shoqatës Shqiptare të Bankave, fitimi neto i sistemit bankar arriti në 8.42 miliardë lekë në fund të marsit 2026, nga 8.35 miliardë lekë në të njëjtën periudhë të vitit 2025, duke shënuar një rritje prej rreth 1%.

Ndërkohë, sektori bankar regjistroi rritje të moderuar në kreditim, depozita dhe investime në tituj krahasuar me fundin e vitit 2025, ndërsa kapitali mbeti pothuajse i pandryshuar.

Portofoli i kredive neto u zgjerua me rreth 20.3 miliardë lekë në vetëm tre muaj, duke kaluar nga 926 miliardë lekë në fund të vitit 2025 në 946 miliardë lekë në fund të marsit 2026. Kjo përkthehet në një rritje prej 2.2% në baza tremujore.

Edhe depozitat vijuan trendin rritës gjatë tremujorit të parë të vitit. Totali i depozitave arriti në 1.9 trilionë lekë, nga 1.88 trilionë lekë në fund të vitit 2025.

Investimet në tituj vazhdojnë të zënë peshën më të madhe në strukturën e aktiveve bankare, duke u rritur me 3.4%.

Në përgjithësi, sektori bankar shfaqi norma të qëndrueshme fitimi për pjesën më të madhe të bankave, performancë pozitive gjatë tremujorit të parë dhe tregues në përmirësim të kapitalizimit.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu