Fitimi i bankave arrin në 88.5 mln euro në tre muaj, rriten kreditë dhe kapitali
Fitimet e sektorit bankar në Shqipëri mbeten të qëndrueshme edhe gjatë këtij viti. Të dhënat më të fundit tregojnë se në periudhën janar-mars 2026, bankat realizuan rreth 89 milionë euro fitim neto.
Sipas Shoqatës Shqiptare të Bankave, fitimi neto i sistemit bankar arriti në 8.42 miliardë lekë në fund të marsit 2026, nga 8.35 miliardë lekë në të njëjtën periudhë të vitit 2025, duke shënuar një rritje prej rreth 1%.
Ndërkohë, sektori bankar regjistroi rritje të moderuar në kreditim, depozita dhe investime në tituj krahasuar me fundin e vitit 2025, ndërsa kapitali mbeti pothuajse i pandryshuar.
Portofoli i kredive neto u zgjerua me rreth 20.3 miliardë lekë në vetëm tre muaj, duke kaluar nga 926 miliardë lekë në fund të vitit 2025 në 946 miliardë lekë në fund të marsit 2026. Kjo përkthehet në një rritje prej 2.2% në baza tremujore.
Edhe depozitat vijuan trendin rritës gjatë tremujorit të parë të vitit. Totali i depozitave arriti në 1.9 trilionë lekë, nga 1.88 trilionë lekë në fund të vitit 2025.
Investimet në tituj vazhdojnë të zënë peshën më të madhe në strukturën e aktiveve bankare, duke u rritur me 3.4%.
Në përgjithësi, sektori bankar shfaqi norma të qëndrueshme fitimi për pjesën më të madhe të bankave, performancë pozitive gjatë tremujorit të parë dhe tregues në përmirësim të kapitalizimit.
