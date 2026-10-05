«Flesh and Fuel» i Pierre Le Gall fiton çmimin Golden Eye në Festivalin e Filmit në Zyrih
Edicioni i 22-të i Festivalit të Filmit në Zyrih ka shpallur fituesit e tij të shtunën: çmimi Golden Eye për filmin më të mirë shkoi për «Flesh and Fuel», debutimin regjisorial të Pierre Le Gall, siç njofton Screen Daily.
Filmi tregon historinë e Étienne, një shoferi francez kamioni me rutinë të vetmuar, jeta e të cilit merr kthesë të papritur kur takon Bartosz-in, një shofer polak. Takimi i tyre i shkurtër shndërrohet në një romancë që kalon kufijtë kombëtarë. «Flesh and Fuel» pati premierën botërore në seksionin Critics’ Week të Kanës, ku fitoi çmimin inaugural Queer Palm Revelation për debutimin më të mirë me tematika LGBTQ+. Roli kryesor luhet nga Alexis Manenti, i cili më parë ka fituar çmimin César për aktorin më premtues për rolin në «Les Misérables»; filmi është prodhuar nga Ex Nihilo dhe bashkëprodhuar nga Lumisenta Films Foundation e Polonisë, ndërsa shitjet ndërkombëtare i menaxhon Pyramide International.
Juria e filmit artistik, e drejtuar nga regjisori Cary Joji Fukunaga (bashkë me Fernando Eimbcke, aktoren Ella Rumpf, producenten Julie Billy dhe Walter Fasano), e vlerësoi filmin për reflektimin bindës mbi nevojën themelore njerëzore për lidhje: “Në një kohë kur izolimi është bërë mjet mbrojtjeje nga bota dhe nga njëri-tjetri, ‘Flesh and Fuel’ ofron një reflektim bindës dhe thellësisht kinematografik mbi nevojën themelore njerëzore për lidhje. Me ndjeshmëri të hollë, filmi eksploron se si dëshira për të dashur dhe për t’u dashur kërkon që të përballemi dhe në fund të thyejmë kufijtë fizikë dhe emocionalë që ndërtojmë rreth vetes.” Përmendje speciale morën «The Guest» i Mads Mengel dhe «A Girl Unknown» e Zou Jing.
Çmimi Golden Eye për dokumentarin më të mirë shkoi për «Bucks Harbor» të Pete Muller, një vështrim mbi maskulinitetin në një komunitet të izoluar peshkimi në Maine të SHBA-së — film që pati premierën në seksionin Panorama të Berlinit, ku fitoi çmimin e jurisë ekumenike. Çmimi i publikut iu dha dramës së Luftës së Dytë Botërore «Mila/Marija» të Andrina Mracnikar, ndërsa çmime Golden Eye nderi këtë edicion morën edhe Julianne Moore, Tom Hiddleston, Naomi Watts, John Turturro dhe Leila Bekhti, me çmimet Career Achievement për Richard Linklater dhe Gabriel Yared.
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