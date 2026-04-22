Florida nis hetime për OpenAI dhe ChatGPT pas të shtënave vdekjeprurëse
Shteti i Floridës ka hapur një hetim penal ndaj kompanisë OpenAI dhe chatbot-it të saj ChatGPT në lidhje me të shtënat vdekjeprurëse të vitit të kaluar në Universitetin Shtetëror të Floridës, në të cilat mbetën të vrarë dy persona, tha Prokurori i Përgjithshëm James Uttmeyer.
Sipas hetimit, dyshohet se chatbot-i ofroi informacione që përfshinin këshilla mbi llojin e armës dhe municionit, si dhe detaje teknike mbi përdorimin e armëve të zjarrit, duke ngritur shqetësime nga autoritetet në lidhje me rolin e mundshëm të inteligjencës artificiale në incident, raportoi Reuters.
Utmajer tha se nëse burri do të jepte një informacion të tillë, ai do të akuzohej për vrasje dhe shtoi se hetimi do të përcaktojë nëse OpenAI mund të mbajë përgjegjësi penale për funksionimin e sistemit ChatGPT.
Zyra e Prokurorit të Shtetit kërkoi një urdhër gjykate për qasje në të dhëna dhe regjistra të caktuara të kompanisë.
OpenAI njoftoi se “tragjedia është serioze”, por se kompania nuk është përgjegjëse , duke deklaruar se sistemi ofroi përgjigje faktike bazuar në informacione të disponueshme publikisht dhe nuk inkurajoi veprime të paligjshme.
Rasti ka hapur një debat më të gjerë rreth rreziqeve të inteligjencës artificiale, duke përfshirë keqpërdorimin e saj të mundshëm për qëllime kriminale dhe ndikimin në sigurinë e shoqërisë.
