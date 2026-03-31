FMN: Lufta në Lindjen e Mesme po rrit inflacionin dhe po kërcënon zinxhirët e furnizimit
Lufta në Lindjen e Mesme po shfaq pasoja të gjera për energjinë, tregtinë, zinxhirët globalë të furnizimit dhe tregjet financiare dhe po vendos një barrë të konsiderueshme në ekonominë globale, tha sot Fondi Monetar Ndërkombëtar (FMN).
Në një postim në blog, FMN e përshkroi konfliktin si një “tronditje” që është “globale, por asimetrike” dhe po vepron kryesisht përmes tre kanaleve: çmimeve të energjisë, tregtisë dhe kushteve financiare.
”Ndërprerja e furnizimit me energji është veçanërisht serioze”, shtoi ajo.
“Lufta po riformëson gjithashtu zinxhirët e furnizimit për inputet joenergjetike dhe kritike”, shkroi FMN.
Ridrejtimi i cisternave dhe anijeve kontejnerë po rrit kostot e transportit dhe sigurimit dhe po zgjat kohën e dorëzimit.
Anulimet e fluturimeve në qendrat kryesore në Gji po ndikojnë në turizmin global dhe po e ndërlikojnë tregtinë.
Shqetësime në lidhje me çmimet e ushqimeve
Vendet, kompanitë dhe konsumatorët tashmë po i ndiejnë efektet e këtyre problemeve të zinxhirit të furnizimit.
“Me dërgesat e plehrave – nga të cilat rreth një e treta kalon nëpër Ngushticën e Hormuzit – të ndërprera, shqetësimet në lidhje me çmimet e ushqimeve po rriten”, thuhej në postim.
Rezultati është rritja e çmimeve të plehrave dhe mallrave të tjera të ndërmjetme.
Pas sulmeve të SHBA-së dhe Izraelit ndaj Iranit që filluan më 28 shkurt, Teherani është hakmarrë me sulme ndaj Izraelit dhe aleatëve të SHBA-së në Gji.
Forcat iraniane gjithashtu kanë ndaluar në mënyrë efektive pjesën më të madhe të trafikut përmes Ngushticës së Hormuzit, një korridor kyç detar për furnizimet globale me energji.
Në përgjithësi, FMN-ja paralajmëroi për rritje të inflacionit në mbarë botën dhe rritje më të dobët ekonomike.
Sa i fortë do të jetë ndikimi varet nga kohëzgjatja, zgjerimi dhe forca shkatërruese e konfliktit.
Por, një gjë është tashmë e qartë, rreziqet ekonomike po rriten./ a.jor.
