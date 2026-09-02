Penta fiton finalen e turneut dhe do të sfidojë Roman Reigns më 14 shtator në Mexico City
WWE transmetoi një episod të regjistruar nga Cleveland, ku përballja kryesore ishte finalja e turneut për pretendentin numër 1 ndaj titullit të Botës së Peshave të Rënda: Penta kundër Rey Fenix. Në përfundim të një ndeshjeje me ritëm të lartë, Penta doli fitimtar dhe siguroi një sfidë ndaj Roman Reigns, e cila do të zhvillohet më 14 shtator në Mexico City.
Siç raporton Bleacher Report, përplasja e vëllezërve lucha pati momente domethënëse: Fenix ripërfitoi kontrollin pas disa goditjeve spektakolare, por Penta arriti të mbyllte takimin me Mexican Destroyer për fitoren e vendimtare. Pas ndeshjes, Reigns u shfaq në ring, ngriti titullin dhe u përball me Penta, që iu përgjigj me frazën e tij karakteristike “cero miedo”.
Ndonëse ndeshja kryesore dominoi mbrëmjen, pati edhe segmente të tjera të rëndësishme: Raquel Rodriguez mbrojti titullin e Interkontinentalit të grave kundër Sol Ruca, falë ndërhyrjes së Lyra Valkyria; Dragon Lee mundi Ethan Page dhe fitoi të drejtën për një shanc ndaj Chad Gable; ndërkohë, një përleshje në parking solli Jacob Fatu që shpëtoi Bloodline nga sulmuesit e rinj. Roman Reigns zhvilloi një promo që u ndërpre nga LA Knight dhe u evidentua Solo Sikoa i lënduar në prapaskenë, ndërsa një takim mes Je’Von Evans dhe Dominik Mysterio u shndërrua në një përballje me disa ndërhyrje dhe një rezultat tag team. Paul Heyman gjithashtu nxiti pritshmëritë për ndeshjen Oba Femi vs. Bron Breakker që do të shfaqet në Sunday Night’s Main Event.
Programi u vlerësua në përgjithësi si një episod me ngjarje të shpërndara, ku ndeshja kryesore ngriti shumë vlerën e mbrëmjes; MVP-t e natës u konsideruan Penta dhe Rey Fenix, ndërsa vlerësimi i përgjithshëm u rendit pranë B-. Sipas Bleacher Report, përmbajtja më e fortë e shfaqjes erdhi nga përballja finale që do të përcaktojë rivalitetin për titullin kryesor në fillim të shtatorit.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.