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02 Sep 2026
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MLS

Houston Dynamo transferon Jack McGlynn te Stoke City

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Houston Dynamo ka njoftuar transferimin e mesfushorit 23-vjeçar Jack McGlynn te Stoke City, skuadër që luan në EFL Championship. Sipas klubi, transferimi mund t’i sjellë Dynamo deri në 5.5 milionë dollarë.

Sipas mlssoccer, presidenti i departamentit të futbollit në Dynamo, Pat Onstad, falënderoi McGlynn për kontributin e tij dhe tha se klubi kishte përkushtuar të ndihmonte realizimin e ëndrrës së lojtarit për të vazhduar karrierën në Evropë, duke i uruar atij suksese në hapin e radhës.

McGlynn kaloi katër sezone me Philadelphia Union përpara se të transferohej te Houston para sezonit 2025. Në total ai regjistroi 17 gola dhe 29 asistime në 186 paraqitje te Union dhe Dynamo. Këtë sezon në MLS ka shënuar 2 gola e 6 asistime në 18 ndeshje.

Niveli ndërkombëtar i McGlynn përfshin dy gola në 13 paraqitje për kombëtaren e SHBA-së; ai mori pjesë në Concacaf Gold Cup 2025 dhe u aktivizua katër herë në Lojërat Olimpike 2024. Klubi i uron McGlynnit suksese për të ardhmen, një informacion i konfirmuar edhe nga mlssoccer.

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