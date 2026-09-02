San Francisco Giants vizitojnë Pittsburgh Pirates — Webb përballet me Skenes në PNC Park
Më 1 shtator 2026, San Francisco Giants udhëtuan për në PNC Park të Pittsburgh-ut për të përballuar ekipin vendas, Pittsburgh Pirates. Startuesët e ndeshjes ishin Logan Webb për Giants (8–8, 3.72 ERA) dhe Paul Skenes për Pirates (9–11, 3.79 ERA).
Sipas Bleacher Report, Giants hynë në këtë përballje me bilanc sezonit 57–81, ndërsa Pirates kishin 67–71; si mysafirë, Giants kishin 24–45, ndërsa Pirates ishin 34–32 në ndeshjet në shtëpi.
Të dy skuadrat u paraqitën me disa mungesa për shkak të dëmtimeve. Lista e lëndimeve përfshinte emra si C. Schmitt dhe C. Whisenhunt te njëra anë, si dhe H. Bader dhe M. Chapman te tjetra, mes të tjerëve, çka ndikonte në formacionet dhe thellësinë e stolit për secilin ekip.
Në aspektin statistikor, Rafael Devers ishte kreu i amerikanëve për Giants me 30 homerë këtë sezon, ndërsa B. Lowe kryesonte te Pirates me 28 homerë. Paul Skenes dallohej gjithashtu për numrin e strikeout-ëve, duke kontribuuar si një nga forcave kryesore të goditjes së kundërshtarit.
Ndeshja midis Webb dhe Skenes pritej të ishte një duel vendimtar për ritmin e përfundimit të sezonit dhe për perspektivat e të dy skuadrave në javët në vijim; Siç raporton Bleacher Report.
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