☁️
Tiranë 23°C · Vranët 02 September 2026
S&P 500 7,631 ▼0.71%
DOW 52,767 ▼0.79%
NASDAQ 26,100 ▼1.03%
NAFTA 90.74 ▲0.58%
ARI 4,378 ▼0.41%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1609 EUR/GBP 0.8572 EUR/CHF 0.9388 EUR/ALL 92.3446 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3508 EUR/TRY 56.0738 EUR/JPY 185.50 EUR/CAD 1.6096 EUR/USD 1.1609 EUR/GBP 0.8572 EUR/CHF 0.9388 EUR/ALL 92.3446 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3508 EUR/TRY 56.0738 EUR/JPY 185.50 EUR/CAD 1.6096
₿ CRYPTO
BTC $77,456 ▼ -1.4% ETH $2,419 ▼ -1.91% XRP $1.3524 ▼ -1.94% SOL $100.0400 ▼ -2.88%
S&P 500 7,631 ▼0.71 % DOW 52,767 ▼0.79 % NASDAQ 26,100 ▼1.03 % NAFTA 90.74 ▲0.58 % ARI 4,378 ▼0.41 % S&P 500 7,631 ▼0.71 % DOW 52,767 ▼0.79 % NASDAQ 26,100 ▼1.03 % NAFTA 90.74 ▲0.58 % ARI 4,378 ▼0.41 %
EUR/USD 1.1609 EUR/GBP 0.8572 EUR/CHF 0.9388 EUR/ALL 92.3446 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3508 EUR/TRY 56.0738 EUR/JPY 185.50 EUR/CAD 1.6096 EUR/USD 1.1609 EUR/GBP 0.8572 EUR/CHF 0.9388 EUR/ALL 92.3446 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3508 EUR/TRY 56.0738 EUR/JPY 185.50 EUR/CAD 1.6096
02 Sep 2026
Breaking
Cubs mposhtin Brewers 17-3 në Wrigley Field, Alex Bregman shënon tre homerë Houston Dynamo transferon Jack McGlynn te Stoke City Penta fiton finalen e turneut dhe do të sfidojë Roman Reigns më 14 shtator në Mexico City Shqipëria shet 4.89 miliardë lekë bono dhe obligacione qeveritare, rriten interesat në ankandet e fundit San Francisco Giants vizitojnë Pittsburgh Pirates — Webb përballet me Skenes në PNC Park
Menu
MLB

San Francisco Giants vizitojnë Pittsburgh Pirates — Webb përballet me Skenes në PNC Park

· 2 min lexim

Më 1 shtator 2026, San Francisco Giants udhëtuan për në PNC Park të Pittsburgh-ut për të përballuar ekipin vendas, Pittsburgh Pirates. Startuesët e ndeshjes ishin Logan Webb për Giants (8–8, 3.72 ERA) dhe Paul Skenes për Pirates (9–11, 3.79 ERA).

Sipas Bleacher Report, Giants hynë në këtë përballje me bilanc sezonit 57–81, ndërsa Pirates kishin 67–71; si mysafirë, Giants kishin 24–45, ndërsa Pirates ishin 34–32 në ndeshjet në shtëpi.

Të dy skuadrat u paraqitën me disa mungesa për shkak të dëmtimeve. Lista e lëndimeve përfshinte emra si C. Schmitt dhe C. Whisenhunt te njëra anë, si dhe H. Bader dhe M. Chapman te tjetra, mes të tjerëve, çka ndikonte në formacionet dhe thellësinë e stolit për secilin ekip.

Në aspektin statistikor, Rafael Devers ishte kreu i amerikanëve për Giants me 30 homerë këtë sezon, ndërsa B. Lowe kryesonte te Pirates me 28 homerë. Paul Skenes dallohej gjithashtu për numrin e strikeout-ëve, duke kontribuuar si një nga forcave kryesore të goditjes së kundërshtarit.

Ndeshja midis Webb dhe Skenes pritej të ishte një duel vendimtar për ritmin e përfundimit të sezonit dhe për perspektivat e të dy skuadrave në javët në vijim; Siç raporton Bleacher Report.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu