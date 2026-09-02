Shqipëria shet 4.89 miliardë lekë bono dhe obligacione qeveritare, rriten interesat në ankandet e fundit
Qeveria shqiptare ka shitur 4.89 miliardë lekë tituj qeveritarë në dy ankande të zhvilluara më 1 shtator 2026, duke siguruar financim përmes obligacioneve afatgjata dhe bonove me maturim në vitin 2028.
Lajmi është publikuar nga media ekonomike ndërkombëtare SeeNews, duke iu referuar të dhënave të Bankës së Shqipërisë. Sipas shifrave të publikuara në trupin e artikullit, vlera e përgjithshme e titujve të shitur ishte rreth 53 milionë euro.
Në ankandin e obligacioneve që maturohen në vitin 2046, Ministria e Financave kishte planifikuar të ofronte 1.5 miliardë lekë, por kërkesa nga investitorët rezultoi dukshëm më e lartë. Ofertat arritën në rreth 3 miliardë lekë, ndërsa qeveria shiti përfundimisht 1.72 miliardë lekë.
Raporti mes kërkesës dhe shumës së shitur, i njohur si “bid-to-cover ratio”, arriti në 1.75, nga 1.17 në ankandin e mëparshëm të 4 majit. Ky është një tregues se interesimi i investitorëve për obligacionet afatgjata të qeverisë ishte relativisht i fortë.
Megjithatë, financimi u bë pak më i shtrenjtë. Yield-i maksimal i pranuar për obligacionet me maturim në 2046 arriti në 6.54 për qind, nga 6.50 për qind në ankandin e mëparshëm. Kuponi i obligacionit mbeti 6.50 për qind.
Situata ishte e ndryshme për titujt me maturim në 2028. Qeveria ofroi 4.5 miliardë lekë, ndërsa investitorët paraqitën oferta për vetëm rreth 3.4 miliardë lekë. Në fund u shitën 3.17 miliardë lekë tituj.
Edhe në këtë segment norma e interesit u rrit. Yield-i maksimal i pranuar arriti në 3.49 për qind, nga 3.29 për qind në ankandin e zhvilluar më 4 gusht. Kuponi mbeti në nivelin 3.14 për qind.
Të dhënat tregojnë kështu dy prirje të ndryshme. Për obligacionet shumë afatgjata pati kërkesë më të lartë se oferta, ndërsa për titujt me maturim në 2028 kërkesa ishte më e ulët se shuma që Ministria e Financave synonte të siguronte.
Nga ana tjetër, rritja e yield-eve në të dy ankandet do të thotë se shteti po paguan norma pak më të larta interesi për të marrë hua nga tregu vendas.
Kjo ka rëndësi sepse ankandet e titujve qeveritarë janë një nga mënyrat kryesore përmes të cilave Shqipëria financon deficitin buxhetor dhe rifinancon borxhin ekzistues. Ndryshimet në normat e interesit ndikojnë drejtpërdrejt në koston që buxheti paguan për borxhin publik.
Një element që duhet vënë në dukje është se titulli i artikullit të SeeNews përmend 43.2 milionë euro, ndërsa vetë teksti i lajmit raporton 4.89 miliardë lekë dhe i konverton ato në 53.1 milionë euro. Shifrat e detajuara të dy ankandeve — 1.72 plus 3.17 miliardë lekë — japin pikërisht totalin prej 4.89 miliardë lekësh, ndaj kjo është shifra që rezulton nga të dhënat e publikuara.
Për tregun financiar shqiptar, ankandet e 1 shtatorit japin një sinjal të përzier: investitorët vazhdojnë të tregojnë interes të fortë për borxhin afatgjatë të qeverisë, por njëkohësisht normat e kërkuara të kthimit janë rritur.
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