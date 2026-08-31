FOKUS – Xi dhe Putin konfirmojnë bashkëpunimin Rusi-Kinë në samitin e Kirgistanit
BISHKEK, 31 gusht /ATSH-DPA/- Presidenti i Kinës, Xi Jinping, dhe presidenti rus, Vladimir Putin, theksuan sot forcimin e bashkëpunimit mes dy vendeve gjatë një takimi në Bishkek të Kirgistanit.
Putini deklaroi se partneriteti strategjik Rusi-Kinë po zhvillohet me sukses, duke përfshirë projekte të mëdha në energji, industri, hapësirë, transport dhe logjistikë.
Ai e cilësoi bashkëpunimin mes dy vendeve si një model marrëdhëniesh ndërkombëtare, në kushtet e situatës së ndërlikuar gjeopolitike.
Sipas Kremlinit, lufta në Ukrainë nuk zuri një vend të rëndësishëm në bisedimet mes Xi-së dhe Putinit, të cilat u përqendruan kryesisht te marrëdhëniet dypalëshe, tregtia dhe ekonomia.
Takimi u zhvillua në kuadër të samitit të Organizatës së Bashkëpunimit të Shangait (SCO), ku mori pjesë edhe kryeministri indian Narendra Modi, i cili ka bërë vazhdimisht thirrje për përfundimin e luftës në Ukrainë.
Putini pritet të zhvillojë nesër takime edhe me presidentin turk, Recep Tayyip Erdogan, presidentin iranian, Masoud Pezeshkian dhe kryeministrin armen, Nikol Pashinyan. /
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