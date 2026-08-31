🌤️
Tiranë 26°C · Kryesisht kthjellët 31 August 2026
S&P 500 7,686 ▼0.33%
DOW 53,186 ▼0.7%
NASDAQ 26,371 ▼0.12%
NAFTA 85.93 ▲3.03%
ARI 4,501 ▼0.64%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1599 EUR/GBP 0.8561 EUR/CHF 0.9374 EUR/ALL 92.2876 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3218 EUR/TRY 55.9378 EUR/JPY 185.58 EUR/CAD 1.6110 EUR/USD 1.1599 EUR/GBP 0.8561 EUR/CHF 0.9374 EUR/ALL 92.2876 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3218 EUR/TRY 55.9378 EUR/JPY 185.58 EUR/CAD 1.6110
₿ CRYPTO
BTC $78,954 ▲ +0.1% ETH $2,480 ▼ -1.03% XRP $1.3887 ▼ -1.66% SOL $103.7900 ▼ -1.97%
S&P 500 7,686 ▼0.33 % DOW 53,186 ▼0.7 % NASDAQ 26,371 ▼0.12 % NAFTA 85.93 ▲3.03 % ARI 4,501 ▼0.64 % S&P 500 7,686 ▼0.33 % DOW 53,186 ▼0.7 % NASDAQ 26,371 ▼0.12 % NAFTA 85.93 ▲3.03 % ARI 4,501 ▼0.64 %
EUR/USD 1.1599 EUR/GBP 0.8561 EUR/CHF 0.9374 EUR/ALL 92.2876 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3218 EUR/TRY 55.9378 EUR/JPY 185.58 EUR/CAD 1.6110 EUR/USD 1.1599 EUR/GBP 0.8561 EUR/CHF 0.9374 EUR/ALL 92.2876 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3218 EUR/TRY 55.9378 EUR/JPY 185.58 EUR/CAD 1.6110
31 Aug 2026
Breaking
Lionel Messi i Inter Miami shpallet Lojtari i Matchday 23 në MLS Deputeti i LDK-së: Duhet konsultime në parti për Bekim Sejdiun Lista e plotë e pretendimeve në NFL: Cowboys marrin Emari Demercado pas largimit të Jaydon Blue Protesta në Tiranë shënon ditën e 93-të – Marshim nga sheshi “Skënderbej” drejt Kryeministrisë Prej nesër fillon të qarkullojë “Treni urban” në relacionin Zelenikovë-Shkup
Menu
Bota

FOKUS – Xi dhe Putin konfirmojnë bashkëpunimin Rusi-Kinë në samitin e Kirgistanit

· 1 min lexim
dhe Putin

BISHKEK, 31 gusht /ATSH-DPA/- Presidenti i Kinës, Xi Jinping, dhe presidenti rus, Vladimir Putin, theksuan sot forcimin e bashkëpunimit mes dy vendeve gjatë një takimi në Bishkek të Kirgistanit.

Putini deklaroi se partneriteti strategjik Rusi-Kinë po zhvillohet me sukses, duke përfshirë projekte të mëdha në energji, industri, hapësirë, transport dhe logjistikë.

Ai e cilësoi bashkëpunimin mes dy vendeve si një model marrëdhëniesh ndërkombëtare, në kushtet e situatës së ndërlikuar gjeopolitike.

Sipas Kremlinit, lufta në Ukrainë nuk zuri një vend të rëndësishëm në bisedimet mes Xi-së dhe Putinit, të cilat u përqendruan kryesisht te marrëdhëniet dypalëshe, tregtia dhe ekonomia.

Takimi u zhvillua në kuadër të samitit të Organizatës së Bashkëpunimit të Shangait (SCO), ku mori pjesë edhe kryeministri indian Narendra Modi, i cili ka bërë vazhdimisht thirrje për përfundimin e luftës në Ukrainë.

Putini pritet të zhvillojë nesër takime edhe me presidentin turk, Recep Tayyip Erdogan, presidentin iranian, Masoud Pezeshkian dhe kryeministrin armen, Nikol Pashinyan. /

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu