Tiranë 22°C · Kthjellët 07 April 2026
EUR/USD 1.1544 EUR/GBP 0.8723 EUR/CHF 0.9214 EUR/ALL 95.9465 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3910 EUR/TRY 51.4600 EUR/JPY 184.27 EUR/CAD 1.6063
BTC $68,416 ▼ -1.42% ETH $2,087 ▼ -2.7% XRP $1.3092 ▼ -2.55% SOL $79.1100 ▼ -3.89%
07 Apr 2026
Franca kundërshton sulmet ndaj infrastrukturës në Iran

Ministri i Jashtëm francez Jean-Noel Barrot përsëriti sot kundërshtimin e Francës ndaj çdo sulmi ndaj infrastrukturës civile dhe energjetike në Iran mes kërcënimeve të SHBA-së, duke paralajmëruar kundër hyrjes në një “rreth vicioz”.

“Ne vazhdojmë të kundërshtojmë sulmet kundër infrastrukturës civile dhe energjetike, sepse ato janë të ndaluara sipas rregullave të luftës dhe ligjit ndërkombëtar”, tha Barrot për transmetuesin “France Info”.

Ai paralajmëroi se sulme të tilla mund të hapin një “fazë të re të përshkallëzimit hakmarrës”, duke e zvarritur rajonin dhe ekonominë globale në një “rreth vicioz” shqetësues.

“Për interesat tona, ne tashmë po shohim rritje të çmimeve të karburantit. Nëse infrastruktura energjetike në Iran do të ishte në shënjestër, mund të presim hakmarrje nga regjimi iranian, duke e përkeqësuar më tej një situatë tashmë shqetësuese”, theksoi Barrot.

Ai përsëriti qëndrimin si të Francës ashtu edhe të Evropës, duke thënë se ato po shmangin tërheqjen në një luftë që nuk e zgjodhën ndërsa punojnë për të kufizuar pasojat e tyre dhe mbështesin përpjekjet e ndërmjetësimit të udhëhequra nga vendet në rajon.

“Që nga dita e parë, ne nuk i miratuam ndërhyrjet izraelito-amerikane, të cilat nuk kishin objektiva të përcaktuara qartë dhe që devijonin nga e drejta ndërkombëtare”, shtoi Barrot.

