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Kosova

Gani Geci ndalohet për 48 orë pas intervistimit për kërcënimin ndaj gazetarit Lirim Mehmetaj

Vendimi u mor pas shoqërimit në polici dhe intervistimit nga hetuesit e Krimeve të Rënda, në rastin e denoncuar nga gazetari Lirim Mehmetaj.

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Gani Geci është ndaluar për 48 orë, pasi u shoqërua në polici dhe u intervistua nga hetuesit e Krimeve të Rënda. Vendimin e ka bërë të ditur Indeksonline, sipas burimeve të veta pranë hetimit, duke shënuar kështu zhvillimin më të ri në rastin që ka përballur ish-deputetin me gazetarin Lirim Mehmetaj.

Sipas raportimit të Indeksonline, ndalimi vjen pas denoncimit të Mehmetajt, i cili ka deklaruar se është kërcënuar nga familja Geci. Gazetari e kishte paraqitur rastin në Policinë e Kosovës, pasi, siç ka thënë ai, i ishte kërkuar ta largonte ose ta ndryshonte një postim kritik ndaj deputetit të Lëvizjes Vetëvendosje, Fatos Geci.

Mehmetaj e ka rrëfyer versionin e tij në emisionin ‘Debat Plus’, ku ka thënë se pas refuzimit për ta hequr postimin ishte kërcënuar. ‘Në mëngjes kam shku në polici, e kam njoftu rastin’, ka deklaruar ai, duke këmbëngulur se nuk do ta tërheqë shkrimin e tij.

Geci ishte shoqëruar në polici të hënën në mbrëmje, ndërsa tani, pas intervistimit, ndaj tij është caktuar masa e ndalimit prej 48 orësh. Brenda këtij afati pritet që prokuroria të vendosë për hapat e mëtejshëm proceduralë në këtë rast.

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