Gattuso shpall listën e axurrëve për fazën play-off, rikthehet Chiesa
Trajneri i kombëtares italiane, Gennaro Gattuso ka publikuar sot listën e lojtarëve të thirrur për ndeshjet eliminatore të Kupës së Botës.
Italia do të përballet me Irlandën e Veriut në Bergamo më 26 mars, dhe në rast se do të kualifikohet, do të ndeshet në transfertë me fituesin e Uells-Bosnjë & Hercegovinë.
Gattuso nuk ka zgjedhur të eksperimentojë shumë, por në sy bie rikthimi i Frederico Chiesas, teksa Italia luan shansin për të shkuar në Botërorin e parë pas 12 vitesh dhe për të shmangur një turpërim të tretë.
Skuadra prej 28 lojtarësh e Italisë është caktuar për të filluar fushatën e Kupës së Botës 2026, e cila do të zhvillohet në Shtetet e Bashkuara, Kanada dhe Meksikë.
Raundi i parë i fazës eliminatore do të luhet të enjten më 26 në Bergamo, kundër Irlandës së Veriut. Pasi të kapërcehet kjo pengesë, axurrët do të përballen me kundërshtarin e tyre të dytë, një ndeshje jashtë fushe, të martën më 31, pas fituesit të fazës eliminatore midis Uellsit dhe Bosnjës dhe Hercegovinës.
Ndeshja në Bergamo, ku Italia është e pamposhtur, bëhet më e vështirë nga frika e dështimit për t’u kualifikuar për Kupën e Botës për herë të tretë radhazi, pas dështimeve të viteve 2018 dhe 2022, sesa nga forca objektive e kundërshtarit të tyre, i renditur i 69-ti në renditjen e Kupës së Botës FIFA. Kualifikimi i tyre i fundit ishte në Kupën e Botës 1986.
Megjithatë, ekziston një precedent që nuk duhet nënvlerësuar. Ajo e humbjes së tyre të vetme: humbja 2-1 në Belfast më 15 janar 1958, i kushtoi Italisë turneun në Suedi, i pari i tyre si spektator.
Trajneri Rino Gattuso ka zgjedhur një skuadër që kombinon përvojën me emra të rinj, me një rikthim kyç: Federico Chiesa. Ish-lojtari i Juventusit, tani te Liverpool, kampioni evropian i vitit 2021, kishte munguar në ekipin kombëtar që nga Kampionati Evropian i vitit 2024, kohët e fundit pjesërisht me zgjedhje, duke pasur parasysh vështirësitë e hasura në përballjen e tyre të parë me Premier League.
Fytyra e re është ajo e Marco Palestra, një mbrojtës i Cagliarit i lindur në vitin 2005 i cili nuk ka luajtur kurrë për Italinë. Giorgio Scalvini i Atalantës dhe Niccolò Pisilli i Romës, të cilët kanë qenë jashtë që nga marsi dhe nëntori i vitit 2024, përkatësisht, kanë marrë gjithashtu thirrjet e tyre të para nën drejtimin e Gattusos.
Guglielmo Vicario, i cili po kalon një sezon të vështirë te Tottenham Hotspur, nuk do të bjerë nga kategoria. Ai zëvendësohet nga Elia Caprile (Cagliari). Donnarumma, Carnesecchi dhe Meret pritej të luanin. Me Alessandro Bastonin që është rikthyer në aksion pasi pësoi një mavijosje në kofshë në derbi dhe mungoi në ndeshjen kundër Atalantës, trajneri ka emëruar Diego Coppola-n dhe Federico Gatti-n si alternativa në mbrojtjen qendrore.
Marco Palestra është midis mbrojtësve të krahut, së bashku me Spinazzola-n, Dimarco-n dhe Cambiaso-n. Nuk ka surpriza të mëdha në mesfushë. Me shqetësimet e Sandro Tonali-t për praninë e tij te Roma – ai u lëndua në ijë gjatë ndeshjes Barcelona-Newcastle të Ligës së Kampionëve – prania e vazhdueshme e Pisilli-t te Roma është shpërblyer.
Sulmi ishte zona që e la Gattuson më të pasigurt, veçanërisht anësorët. Mattia Zaccagni, i cili u lëndua për shkak të një dëmtimi muskulor, kthehet në skuadrën Azzurri, me Giacomo Raspadori-n dhe Matteo Politano-n. Katër qendërsulmuesit janë ata që pritej: Kean, Retegui, Pio Esposito dhe Scamacca.
E rikthyer në pozicionin e parë në grupin e tyre (Liga C) në Ligën e Kombeve, Irlanda e Veriut e Michael O’Neill përfundoi e treta në Grupin A të kualifikueseve pas Gjermanisë dhe Sllovakisë, me një rekord të përzier: tri fitore dhe tri humbje. Njëmbëdhjetë përballje të mëparshme kanë parë axurrët të fitojnë shtatë, të barazojnë tre dhe një humbje të pafat. Takimi më i fundit u zhvillua në Belfast, një barazim 0-0 në ndeshjen e fundit kualifikuese për Kupën e Botës 2022 në Katar që i detyroi axurrët të kalojnë në fazën eliminatore.
Lista e Italisë:
Portierët: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Napoli);
Mbrojtësit: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Paris FC), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Cagliari), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Napoli);
Mesfushorët: Nicolo Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Niccolo Pisilli (Roma), Sandro Tonali (Newcastle);
Sulmuesit: Federico Chiesa (Liverpool), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atalanta), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta).
