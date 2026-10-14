Georgieva e FMN-së: Rritja ekonomike nuk mjafton për të ulur borxhin amerikan mbi 40 trilionë dollarë
Drejtorja menaxhuese e Fondit Monetar Ndërkombëtar tha në Bangkok se Shtetet e Bashkuara kanë nevojë edhe për masa fiskale, sepse rritja e fortë ekonomike nuk e vë dot vetë borxhin në një trajektore të qëndrueshme.
Shtetet e Bashkuara nuk mund të dalin nga borxhi publik në rritje vetëm përmes rritjes ekonomike dhe kanë nevojë për rregullime të tjera fiskale për ta vënë borxhin në një rrugë më të qëndrueshme, tha të mërkurën drejtoresha menaxhuese e Fondit Monetar Ndërkombëtar, Kristalina Georgieva, siç njofton Reuters.
Duke folur me gazetarët në margjinat e takimeve vjetore të FMN-së dhe Bankës Botërore në Bangkok, Georgieva tha se sekretari amerikan i Thesarit, Scott Bessent, e pranon që deficitet dhe borxhi i përgjithshëm amerikan, tashmë mbi 40 trilionë dollarë, janë shumë të larta.
Sipas saj, autoritetet amerikane mbështeten shumë te rritja e fortë ekonomike për të ndihmuar uljen e borxhit. Fondi vlerëson se rritja ndihmon, por nuk mund t’i sjellë mjaft shpejt rregullimet e nevojshme, ndaj do të duhen edhe masa fiskale.
Deklarata vjen në një javë kur takimet e Bangkokut dominohen nga borxhi publik botëror në nivele rekord, rendimentet e larta të bonove dhe kostot në rritje të shërbimit të borxhit — presione që, sipas FMN-së, i lënë qeverive më pak hapësirë për t’iu përgjigjur goditjeve të reja ekonomike.
Për Uashingtonin, mesazhi i FMN-së e vendos theksin te një plan fiskal afatmesëm i besueshëm, përtej mbështetjes te rritja e nxitur nga investimet dhe teknologjia, në mënyrë që trajektorja e borxhit të fillojë të ulet në mënyrë të qëndrueshme.
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