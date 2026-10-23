Gjykata në rajonin e Odesës dënon me nga 15 vjet burg dy persona për zjarrvënien e tri objekteve të hekurudhës ukrainase
Gjykata e Rrethit Dobroslav, në rajonin e Odesës, dënoi me nga 15 vjet burg një nënë të tre fëmijëve dhe të njohurin e saj për zjarrvënien e tri objekteve të kompanisë hekurudhore Ukrzaliznytsia gjatë dimrit të vitit 2025, siç njofton Ukrinform duke iu referuar aktgjykimit të gjykatës.
Sipas aktgjykimit, burri — i dënuar edhe më parë — mori përmes internetit një porosi nga një person i paidentifikuar për të djegur kundrejt pagesës objekte të Ukrzaliznytsia-s. Në fillim të janarit 2025 ai dogji dollapin rele të një instalimi sinjalizues, e filmoi zjarrvënien, ia dërgoi videon “kuratorit” dhe më pas mori paratë.
Disa javë më vonë ai dogji një objekt të dytë — dollapin e baterive të furnizimit rezervë të semaforit hyrës — por paratë i mori jo plotësisht, për shkak të cilësisë së dobët të videos së raportimit. Herën tjetër ai kërkoi ndihmën e të njohurës së tij, nënë e tre fëmijëve në leje lindjeje, dhe së bashku me të, në fillim të shkurtit, dogjën edhe një dollap tjetër rele.
Në gjyq, gruaja tha se e pranon fajin vetëm pse nuk e kishte njoftuar policinë, duke pretenduar se kishte pranuar thjesht të shëtiste me burrin dhe nuk dinte paraprakisht për qëllimin e tij — qëndrim që gjykata e vlerësoi si mohim të fajit. Burri, sipas aktgjykimit, e pranoi fajin për zjarrvënien e të tri objekteve. Të dy u shpallën fajtorë për diversion në kushte të ligjit ushtarak (pjesa 2 e nenit 113 të Kodit Penal) dhe u dënuan me nga 15 vjet burg, me konfiskim të pasurisë.
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