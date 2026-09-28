Gjykata Themelore e Podgoricës: Kušnereva nuk është “mjeke fallco” — s’ka prova që botoksi i kontestuar ishte i dëmshëm për shëndetin
Gjykata refuzoi masat e mbikëqyrjes ndaj ukrainases Julija Kušnereva dhe malazezit Dražen Lakićeviq; për Lakićeviqin mbetet dyshimi i bazuar për tregti të paligjshme.
Gjykata Themelore në Podgoricë refuzoi kërkesën e Prokurorisë Themelore Shtetërore për caktimin e masave të mbikëqyrjes ndaj Julija Kušnerevës dhe Dražen Lakićeviqit, të arrestuar në hetimin e rastit të botoksit pas të cilit disa gra kërkuan ndihmë në Qendrën Klinike të Malit të Zi (QKCG) — siç njofton Vijesti, e cila pati qasje në aktvendimet e nënshkruara nga gjyqtari hetues Borko Lončar.
Sipas aktvendimeve, për Kušnerevën nuk ka dyshim të bazuar se ka kryer veprën penale të mjekësisë së paligjshme, pasi ajo ka përfunduar fakultetin e mjekësisë dhe disponon diplomën e mjekut të njohur në Mal të Zi: vendimi i Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Inovacionit i datës 4 shtator njeh diplomën e Universitetit Kombëtar Mjekësor “O.O. Bogomolec” për mjekësi të përgjithshme, pas studimeve gjashtëvjeçare në Kiev. “Vepra penale e mjekësisë së paligjshme zbatohet vetëm ndaj të ashtuquajturve ‘mjekë fallco’, çfarë e dyshuara nuk është”, citohet në aktvendim.
Gjykata vlerësoi gjithashtu se nuk ka prova që preparati “Dysport botox” që shiste Lakićeviqi ishte i dëmshëm për shëndetin, e aq më pak prova që ai e dinte këtë. Sipas aktvendimit, Lakićeviqi deklaroi në mbrojtje se kutitë e botoksit i blinte nga një burrë nga Shqipëria ose nga Kosova, që ia sillte përmes shoferëve të autobusëve, madje një herë edhe me taksi; ai e dinte se nuk kishte leje për shitjen e botoksit, por besonte se Kušnereva do ta kontrollonte — dhe ajo i tha më vonë se botoksi ishte i mirë dhe origjinal.
Për Lakićeviqin mbetet dyshimi i bazuar për veprën e zgjatur penale të tregtisë së paligjshme, pasi ai ishte i vetëdijshëm se nuk kishte leje për shitjen e produkteve me qarkullim të kufizuar. Megjithatë, gjykata refuzoi kërkesën e prokurorisë për ndalimin e daljes nga banesa, duke vlerësuar se nuk ka rrezik arratisjeje: ai iu përgjigj menjëherë thirrjes, është i punësuar dhe baba i tre fëmijëve. U refuzua gjithashtu kërkesa që Kušnerevës t’i merrej përkohësisht pasaporta dhe të paraqitej detyrimisht në polici — masa që prokuroria e kishte kërkuar me arsyetimin se ajo është shtetase e huaj.
Hetimi nisi pasi punonjësit e QKCG-së raportuan se ndihmë mjekësore kërkuan paciente që më parë iu nënshtruan aplikimit të preparatit, gjoja toksinë botulinike, në një objekt në Podgoricë. Policia e kishte shpallur Kušnerevën të dyshuar për vepër të rëndë kundër shëndetit të njerëzve në lidhje me mjekësinë e paligjshme, ndërsa Lakićeviqin edhe për tregti të paligjshme dhe vepër të rëndë kundër shëndetit në lidhje me prodhimin dhe vënien në qarkullim të produkteve të dëmshme.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.