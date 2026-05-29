Gjykatësi amerikan refuzon bllokimin e menjëhershëm të urdhrit ekzekutiv të Trump-it për votimin me postë
Një gjykatës federal në SHBA ka refuzuar kërkesën për të bllokuar menjëherë një urdhër ekzekutiv të Presidentit Donald Trump, i cili shtrëngon rregullat për votimin me postë. Megjithatë, vendimi i jep mundësi Partisë Demokrate dhe grupeve të të drejtave civile ta sfidojnë përsëri masën në të ardhmen.
Gjykatësi Carl Nichols i Distriktit të Kolumbisë (i emëruar nga vetë Trump) vendosi se padia e ngritur nga demokratët është e parakohshme. Sipas tij, meqenëse urdhri ekzekutiv nuk ka filluar ende të zbatohet dhe rregullat specifike janë ende duke u hapur nga administrata, dëmet potenciale ndaj votuesve mbeten thjesht spekulative për momentin.
Pikat kryesore të urdhrit ekzekutiv dhe sfidat ligjore:
Përmbajtja e urdhrit: Masa kërkon që Departamenti i Sigurisë Kombëtare (DHS) të përpiloni lista të qytetarëve të konfirmuar amerikanë me të drejtë vote. Po ashtu, kërkohet që Shërbimi Postar i SHBA-së (USPS) të dërgojë fletëvotime vetë për personat që ndodhen në listat specifike shtetërore të votimit me postë.
Argumenti i Demokratëve: Paditësit pretendojnë se urdhri është antikushtetues, pasi Kushtetuta e SHBA-së ia delegon autoritetin e menaxhimit të zgjedhjeve shteteve dhe Kongresit, jo presidentit. Ata paralajmërojnë se bazat e të dhënave të DHS-së mund të jenë të vjetruara, duke rrezikuar përjashtimin e votuesve legjitimë.
Konteksti Politik: Ky vendim vjen në një kohë kur Partia Republikane përballet me një garë të ngushtë për të ruajtur kontrollin e të dyja dhomave të Kongresit në zgjedhjet afatmesme të nëntorit.
Votimi me postë në SHBA
Votimi përmes postës ka parë një rritje të madhe që nga pandemia COVID-19. Në zgjedhjet e vitit 2024, rreth një e treta e të gjitha votave u hodhën përmes kësaj metode, dhe tetë shtete i zhvillojnë zgjedhjet pothuajse tërësisht me postë. Ndërsa Trump e ka cilësuar vazhdimisht këtë sistem si burim të mashtrimeve elektorale (ndonëse pa prova konkrete), mbështetësit e votimit me postë thonë se ai rrit integritetin dhe pjesëmarrjen në zgjedhje.
Përveç këtij rasti, një tjetër padi e ngjashme e udhëhequr nga shtetet demokrate pritet të shqyrtohet më 2 qershor në Boston nga gjykatësja Indira Talwani. Ndërkohë, tre gjykatës të tjerë federalë kanë bllokuar tashmë një urdhër tjetër të mëparshëm të Trump-it, i cili kërkonte prova të shtetësisë dhe ndalonte numërimin e votave me postë që mbërrinin pas Ditës së Zgjedhjeve.
