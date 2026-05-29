Protesta të tensionuara jashtë qendrës së ndalimit të emigrantëve “Delaney Hall” në SHBA
NEWARK, SHBA – Protesta të dhunshme dhe përleshje me forcate e rendit kanë shpërthyer jashtë qendrës së ndalimit të emigrantëve “Delaney Hall” në Newark, New Jersey. Kjo qendër është kthyer në një nga pikat më të nxehta të përplasjes lidhur me politikën e dëbimeve masive të ndërmarra nga administrata e Presidentit Donald Trump në mandatin e tij të dytë.
Protestat e këtij muaji u nxitën nga raportet se emigrantët e ndaluar brenda qendrës kanë hyrë në grevë urie për të kundërshtuar kushtet çnjerësore. Situata u përshkallëzua natën e së mërkurës, kur demonstruesit – disa prej të cilëve mbanin maska gazi – ngritën barrikada të improvizuara dhe formuan zinxhirë njerëzorë për të bllokuar hyrjen e objektit.
Sipas Departamentit të Sigurisë Kombëtare (DHS), gjashtë protestues u arrestuan nën akuzat për sulm ndaj agjentëve federalë të imigracionit (ICE). Agjencia deklaroi se çdo pengim apo sulm ndaj forcave të rendit do të ndiqet penalisht me ashpërsinë më të madhe të ligjit.
Kushte alarmante dhe fshehje e të dhënave
Qendra “Delaney Hall”, e cila menaxhohet nga kompania private kontraktuese GEO Group në emër të ICE-së, u rihap në shkurt të vitit 2025. Që nga ajo kohë, zyrtarët lokalë, përfshirë kryebashkiakun e Newark-ut, Ras Baraka, kanë pretenduar se objekti u vu në funksion pa lejet dhe miratimet e duhura strukturore.
Kushtet brenda qendrës po cilësohen si tejet të rënda nga zyrtarët e lartë shtetërorë që kanë arritur ta inspektojnë atë:
-
Ushqim i mykur dhe kalbur: Kongresmenët Jerry Nadler, Daniel Goldman dhe Adriano Espaillat, të cilët vizituan qendrën, raportuan për ushqim të prishur dhe mjedis të pasigurt.
-
Neglizhencë mjekësore: Deputeti Frank Pallone deklaroi se ka parë me sytë e tij njerëz që kanë nevojë për ndihmë urgjente mjekësore, të cilët presin mbi një javë për të parë një mjek ose nuk u jepen medikamentet e nevojshme.
-
Mungesë transparence: Guvernatorja e New Jersey-t, Mikie Sherrill, njoftoi se autoriteteve shëndetësore të shtetit u është mohuar qasja e plotë për të inspektuar mjediset, duke ngritur dyshime të mëdha se ICE po përpiqet të fshehë realitetin nga syri i publikut.
Sipas një hulumtimi të rrjetit mediatik CNN, të paktën 50 emigrantë kanë vdekur në qendrat e ndalimit në mbarë vendin gjatë mandatit të dytë të Trump-it, shifra më e lartë kjo në të paktën dy dekadat e fundit.
Përplasje politike
Përtej përleshjeve në rrugë, situata ka ndezur një betejë të ashpër politike midis zyrtarëve demokratë dhe administratës federale. Vitin e kaluar, vetë kryebashkiaku Baraka u arrestua gjatë një proteste, ndërsa anëtarja e Kongresit, LaMonica McIver, u akuzua për sulm – akuzë që ajo e ka hedhur poshtë duke e quajtur “pastërtisht politike”.
Guvernatorja Sherrill dhe ligjvënësit demokratë po bëjnë thirrje të vazhdueshme për mbylljen e menjëhershme të “Delaney Hall”, ndërsa qeveria federale vazhdon të mbrojë strategjinë e saj të qendrave të ndalimit si pjesë kyçe e planit për kontrollin e emigracionit.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.