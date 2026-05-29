☀️
Tiranë 17°C · Kthjellët 29 May 2026
S&P 500 7,564 ▲0.58%
DOW 50,669 ▲0.05%
NASDAQ 26,917 ▲0.91%
NAFTA 88.35 ▼0.62%
ARI 4,538 ▲0.13%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1643 EUR/GBP 0.8667 EUR/CHF 0.9143 EUR/ALL 95.4658 EUR/MKD 61.6948 EUR/RSD 117.4040 EUR/TRY 53.4504 EUR/JPY 185.49 EUR/CAD 1.6074 EUR/USD 1.1643 EUR/GBP 0.8667 EUR/CHF 0.9143 EUR/ALL 95.4658 EUR/MKD 61.6948 EUR/RSD 117.4040 EUR/TRY 53.4504 EUR/JPY 185.49 EUR/CAD 1.6074
₿ CRYPTO
BTC $73,478 ▼ -1.18% ETH $2,006 ▼ -0.78% XRP $1.3088 ▲ +0.3% SOL $82.1300 ▼ -0.28%
S&P 500 7,564 ▲0.58 % DOW 50,669 ▲0.05 % NASDAQ 26,917 ▲0.91 % NAFTA 88.35 ▼0.62 % ARI 4,538 ▲0.13 % S&P 500 7,564 ▲0.58 % DOW 50,669 ▲0.05 % NASDAQ 26,917 ▲0.91 % NAFTA 88.35 ▼0.62 % ARI 4,538 ▲0.13 %
EUR/USD 1.1643 EUR/GBP 0.8667 EUR/CHF 0.9143 EUR/ALL 95.4658 EUR/MKD 61.6948 EUR/RSD 117.4040 EUR/TRY 53.4504 EUR/JPY 185.49 EUR/CAD 1.6074 EUR/USD 1.1643 EUR/GBP 0.8667 EUR/CHF 0.9143 EUR/ALL 95.4658 EUR/MKD 61.6948 EUR/RSD 117.4040 EUR/TRY 53.4504 EUR/JPY 185.49 EUR/CAD 1.6074
29 May 2026
Breaking
Gjykatësi amerikan refuzon bllokimin e menjëhershëm të urdhrit ekzekutiv të Trump-it për votimin me postë Protesta të tensionuara jashtë qendrës së ndalimit të emigrantëve “Delaney Hall” në SHBA OKB-ja “shton Izraelin në listën e zezë” për dhunën seksuale në konflikte VLEN: Përfaqësimi i drejtë dhe adekuat po bëhet ligj Urdhri i zv.ministres së Shëndetësisë: Terapi hormonale për personat transgjinorë
Menu
Amerika

Protesta të tensionuara jashtë qendrës së ndalimit të emigrantëve “Delaney Hall” në SHBA

· 3 min lexim

NEWARK, SHBA – Protesta të dhunshme dhe përleshje me forcate e rendit kanë shpërthyer jashtë qendrës së ndalimit të emigrantëve “Delaney Hall” në Newark, New Jersey. Kjo qendër është kthyer në një nga pikat më të nxehta të përplasjes lidhur me politikën e dëbimeve masive të ndërmarra nga administrata e Presidentit Donald Trump në mandatin e tij të dytë.

Protestat e këtij muaji u nxitën nga raportet se emigrantët e ndaluar brenda qendrës kanë hyrë në grevë urie për të kundërshtuar kushtet çnjerësore. Situata u përshkallëzua natën e së mërkurës, kur demonstruesit – disa prej të cilëve mbanin maska gazi – ngritën barrikada të improvizuara dhe formuan zinxhirë njerëzorë për të bllokuar hyrjen e objektit.

Sipas Departamentit të Sigurisë Kombëtare (DHS), gjashtë protestues u arrestuan nën akuzat për sulm ndaj agjentëve federalë të imigracionit (ICE). Agjencia deklaroi se çdo pengim apo sulm ndaj forcave të rendit do të ndiqet penalisht me ashpërsinë më të madhe të ligjit.

Kushte alarmante dhe fshehje e të dhënave

Qendra “Delaney Hall”, e cila menaxhohet nga kompania private kontraktuese GEO Group në emër të ICE-së, u rihap në shkurt të vitit 2025. Që nga ajo kohë, zyrtarët lokalë, përfshirë kryebashkiakun e Newark-ut, Ras Baraka, kanë pretenduar se objekti u vu në funksion pa lejet dhe miratimet e duhura strukturore.

Kushtet brenda qendrës po cilësohen si tejet të rënda nga zyrtarët e lartë shtetërorë që kanë arritur ta inspektojnë atë:

  • Ushqim i mykur dhe kalbur: Kongresmenët Jerry Nadler, Daniel Goldman dhe Adriano Espaillat, të cilët vizituan qendrën, raportuan për ushqim të prishur dhe mjedis të pasigurt.

  • Neglizhencë mjekësore: Deputeti Frank Pallone deklaroi se ka parë me sytë e tij njerëz që kanë nevojë për ndihmë urgjente mjekësore, të cilët presin mbi një javë për të parë një mjek ose nuk u jepen medikamentet e nevojshme.

  • Mungesë transparence: Guvernatorja e New Jersey-t, Mikie Sherrill, njoftoi se autoriteteve shëndetësore të shtetit u është mohuar qasja e plotë për të inspektuar mjediset, duke ngritur dyshime të mëdha se ICE po përpiqet të fshehë realitetin nga syri i publikut.

Sipas një hulumtimi të rrjetit mediatik CNN, të paktën 50 emigrantë kanë vdekur në qendrat e ndalimit në mbarë vendin gjatë mandatit të dytë të Trump-it, shifra më e lartë kjo në të paktën dy dekadat e fundit.

Përplasje politike

Përtej përleshjeve në rrugë, situata ka ndezur një betejë të ashpër politike midis zyrtarëve demokratë dhe administratës federale. Vitin e kaluar, vetë kryebashkiaku Baraka u arrestua gjatë një proteste, ndërsa anëtarja e Kongresit, LaMonica McIver, u akuzua për sulm – akuzë që ajo e ka hedhur poshtë duke e quajtur “pastërtisht politike”.

Guvernatorja Sherrill dhe ligjvënësit demokratë po bëjnë thirrje të vazhdueshme për mbylljen e menjëhershme të “Delaney Hall”, ndërsa qeveria federale vazhdon të mbrojë strategjinë e saj të qendrave të ndalimit si pjesë kyçe e planit për kontrollin e emigracionit.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu

Reklamë