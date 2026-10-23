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Maqedonia e Veriut

“Goce e Maqedonia”: spektakël me dronë ndriçon qiellin e Shkupit për 23 Tetorin

Formacionet e dritës vizatuan në qiell portretin e Goce Delçevit, mbishkrimin “VMRO” dhe simbolin e flamurit maqedonas; videon e spektaklit e publikoi kryeministri Hristijan Mickoski

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Qielli mbi Shkup u ndriçua mbrëmjen e së premtes nga një spektakël me dronë, në të cilin u shkrua mesazhi “Goce e Maqedonia”. Siç njofton Nova Makedonija, shfaqja u mbajt me rastin e 23 Tetorit, Ditës së Luftës Revolucionare Maqedonase.

Sipas raportimit të Reper, formacionet ndriçuese paraqitën në qiell portretin e Goce Delçevit, njërit prej heronjve më të mëdhenj të luftës revolucionare maqedonase, ndërsa u shfaqën edhe mbishkrimi “VMRO” dhe simboli i flamurit maqedonas. Shfaqja përcolli mesazhin e kujtesës historike dhe të identitetit kombëtar.

Videon e spektaklit e publikoi në Facebook kryeministri Hristijan Mickoski. “Urime Dita e Luftës Revolucionare Maqedonase! Qielli ndriçon Maqedoni. Disa sekonda bukuri dhe mesazhe maqedonase. Për shumë vjet!”, shkroi Mickoski në postimin e tij, siç përcjell Reper.

Spektakli i mbrëmjes ishte pjesë e shënimit të festës shtetërore të 23 Tetorit, ditë jopune për të gjithë qytetarët. Gjatë ditës në Shkup u mbajt akademia solemne dhe në Kuvend u dorëzua çmimi shtetëror “23 Tetori” për vitin 2026.

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