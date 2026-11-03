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Ukraina

Goditja e mëngjesit rus në Dnipro plagos pesë persona, dy burra 80 dhe 81 vjeç në gjendje të rëndë

· 2 min lexim

Kreu i administratës rajonale të Dnipropetrovskut, Oleksandr Hanzha, njoftoi se nga sulmi i mëngjesit të 3 nëntorit në Dnipro u plagosën pesë persona, të gjithë të shtruar në spital; në shkallë rajoni, bilanci i sulmeve ruse arriti në të paktën 13 të plagosur.

Mëngjesin e së martës, 3 nëntor, forcat ruse goditën sërish qytetin e Dnipros, duke plagosur pesë persona dhe duke dëmtuar shtëpi banimi, siç njofton ArmyInform duke iu referuar kreut të Administratës Shtetërore Rajonale të Dnipropetrovskut, Oleksandr Hanzha.

«Pesë persona u plagosën nga sulmi i mëngjesit i rusëve në Dnipro. Të gjithë ndodhen tani në spital. Dy burra, 80 dhe 81 vjeç, janë në gjendje të rëndë», tha Hanzha, sipas ArmyInform.

Sipas ZAXID.NET, e cila iu referua po njoftimit të Hanzhës, në vendin e goditjes deri në orën 07:40 të mëngjesit po vazhdonte operacioni i kërkim-shpëtimit, ndërsa shtëpitë e banimit në qytet pësuan dëmtime. Apostrophe sqaron se Hanzha e njoftoi sulmin e ri mbi Dnipro në orën 06:59, pasi gjatë natës ishin goditur objektet e infrastrukturës kritike të qytetit dhe të rrethit të Kryvyi Rihut.

Bilanci rajonal është më i rëndë. Siç njofton Dnipro Press duke iu referuar kreut të Këshillit Rajonal të Dnipropetrovskut, Mykola Lukashuk, nga sulmet ruse në mbarë rajonin u plagosën të paktën 13 persona: përveç pesë të plagosurve në Dnipro, ku u dëmtuan shtëpi banimi, një spital, ndërtesa administrative dhe infrastrukturë, edhe tetë persona të tjerë u plagosën në Marhanec të rrethit të Nikopolit. Sipas Lukashukut, armiku sulmoi me dronë FPV Nikopolin dhe komunitetet Chervonohryhorivka, Myrivska e Pokrovska, ku u dëmtuan një pallat banimi dhe një ndërtesë jorezidenciale; në Zelenodollsk të rrethit të Kryvyi Rihut u dëmtua infrastruktura nga goditja raketore, ndërsa në komunitetin Petropavlivska mori flakë çatia e një shtëpie private dhe në atë Mykolaivska një magazinë.

Goditja e mëngjesit vjen pas sulmit të natës ndaj infrastrukturës kritike në Dnipro dhe në rrethin e Kryvyi Rihut, për të cilin autoritetet kishin njoftuar ndërprerje emergjente të energjisë elektrike.

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