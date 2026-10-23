Goditje tjetër ruse në rrethin Osnovianskyi të Kharkivit, dy të plagosur, mes tyre një vajzë 12-vjeçare
Kryebashkiaku Ihor Terekhov njoftoi se nga granatimi i fundit u plagosën dy persona, mes tyre një vajzë 12-vjeçare; gjatë ditës qyteti u godit edhe në rrethin Slobidskyi, me zjarre dhe dëme në shtëpi, zyra, një ndërmarrje dhe në cirk.
Forcat ruse kanë kryer një goditje tjetër në rrethin Osnovianskyi të Kharkivit, nga e cila janë plagosur dy persona, mes tyre një fëmijë, siç njofton Ukrinform duke iu referuar kryebashkiakut të qytetit, Ihor Terekhov.
«Si pasojë e granatimit të fundit ka dy të plagosur, mes tyre një vajzë 12-vjeçare», tha Terekhov në një postim në Telegram, të cilin e përcjell Ukrinform.
Goditja e fundit vjen pas sulmeve të tjera që Kharkivi pësoi gjatë ditës. Siç është raportuar më herët, më 23 tetor forcat ruse goditën rrethet Slobidskyi dhe Osnovianskyi të qytetit, ku shpërthyen zjarre, u plagos një adoleshent dhe u dëmtuan shtëpi, zyra, një ndërmarrje dhe ndërtesa e cirkut.
Kharkivi, qyteti i dytë më i madh i Ukrainës pranë kufirit me Rusinë, është ndër qytetet që goditen më shpesh nga sulmet ruse me dronë dhe raketa, ndërsa autoritetet lokale njoftojnë thuajse çdo ditë për dëme në infrastrukturën civile dhe banorë të plagosur.
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